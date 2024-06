Van del Leyen queria seguir o socialista português Costa Michel rumo à reafirmação.

Ursula van der Leyen está a caminho de um segundo mandato como presidente da Comissão Europeia, enquanto os líderes da UE se reunirão para discussões iniciais sobre a partilha dos principais cargos do bloco.

Os 27 chefes de Estado e de governo da União Europeia reunir-se-ão para jantar em Bruxelas, depois das eleições europeias da semana passada terem fortalecido os partidos nacionalistas e de extrema-direita e levado Emmanuel Macron a convocar eleições antecipadas em França.

O que está em jogo é se van der Leyen conseguirá um segundo mandato de cinco anos como presidente da comissão que inicia e implementa a legislação da UE. Os líderes da UE também decidirão sobre os sucessores do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e do principal diplomata da UE, Joseph Borrell.

Van der Leyen é o favorito há algum tempo. A sua posição foi reforçada pela votação europeia como favorito do Partido Popular Europeu, de centro-direita, o maior grupo no novo Parlamento Europeu, com 26% dos assentos.

A aposta eleitoral de Macron, amplamente vista como uma medida para distrair o presidente francês dos assuntos europeus, também é vista como uma ajuda à sua causa. Macron flertou anteriormente com o ex-primeiro-ministro italiano Mario Draghi para substituir van der Leyen, mas os diplomatas agora esperam que a França se alinhe.

Após a cimeira da UE de 27 a 28 de junho, a primeira volta das eleições parlamentares francesas será realizada em 30 de junho, o que deverá finalizar os cargos de chefia da UE. O processo de nomeação “pode ser mais simples do que o habitual”, disse um diplomata da UE. “A ideia é que os franceses sejam tão bagunceiros em casa que queiram passar menos tempo”. Outros sugeriram que os ganhos da extrema direita em França tornavam menos provável que Macron escolhesse um candidato técnico como Draghi, antigo presidente do Banco Central Europeu.

“Não vejo uma alternativa realista”, disse o segundo embaixador sobre van der Leyen. “Apesar de todas as opiniões francesas sobre Draghi… não há alternativa, ao contrário de 2019, que Macron ou qualquer outra pessoa não possa explorar em seu benefício.”

Durante a última ronda de nomeações da UE em 2019, os líderes de França, Alemanha e Itália, reunidos à margem da cimeira do G7 no Japão, decidiram que o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros holandês, Frans Timmermans, chefiaria a comissão, caso o acordo fosse concretizado. Mais rápido a nível da UE. Cimeira de Bruxelas.

O consenso também está a fortalecer-se sobre a decisão do antigo primeiro-ministro socialista português, António Costa, de substituir Michel como presidente das reuniões do Conselho da UE. Costa, que cumpriu três mandatos consecutivos como primeiro-ministro, renunciou no ano passado devido a acusações de corrupção. Mas os líderes europeus parecem dispostos a aceitar a palavra dos gigantes socialistas de que isto não será um problema. As dúvidas sobre o caso Costa surgiram depois de o Ministério Público ter cometido um erro ao escrever o nome de Costa na escuta, confundindo-o com um ministro com o mesmo nome.