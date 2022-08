Tudo muda e, de fato, tudo desmorona antes do esperado. A primeira tendência confiável »ILMETEO.it

Clima de Ferragosto: Tudo muda, e na verdade tudo desmorona antes do previsto. A primeira tendência confiável

Últimas atualizações sobre temperatura e precipitação para o mês de destaque do verão

Exibições até 15 de agosto Clima em meados de agosto: Após um início quente de agosto, ele muda e, de fato, tudo desmorona mais cedo do que o esperado.

matéria Temos que esperar o tempo para as próximas semanas? Tivemos várias pessoas nos últimos dias nos perguntando sobre o tempo esperado Agosto E especialmente para as duas primeiras semanas do novo mês, aproximadamente até os feriados Meados de agosto, Tradicionalmente um destaque das férias de muitos italianos; Depois de um início muito quente, algo pode mudar até 15 de agosto devido à energia renovada no Atlântico.

Ao analisar o quadro hemisférico geral, já fica evidente a partir dos dias seguintes de agosto.resistência africana É uma constante na bacia do Mediterrâneo.

A maior parte da primeira década do mês é muito quente e ensolarada de norte a sulApenas algumas tempestades locais nos Alpes. Em suma, corre o risco de continuar lá Condições meteorológicas irregulares Característico deste verão de 2022, as massas de ar mais quentes subirão do norte da África, resultando em temperaturas acima de 35/36°C com picos chegando a 40°C no centro e nas regiões das duas grandes ilhas.

E então, em 15 de agosto, aproximadamente de 13 a 14, podemos obter um Mais ativo no Atlântico e Norte da Europa, de onde se originam os fluxos mais instáveis ​​e frios responsáveis ​​pelas ondas de mau tempo. Para detalhes, é necessário aguardar mais alguns dias, como de costume, para entender melhor se essa tendência se confirmará, uma espécie de primeira “liberação atmosférica” após 2 meses de inegável dominância anticiclônica.

atenção: Podemos esperar se isso for confirmado Parte da Itália é afetada A tempestade quebra Em muitos casos, a calma e o calor (mesmo valores de calor fora da norma) são garantidos por alta pressão: em risco, especialmente regiões Norte.

o Centro Sul E isto Duas grandes ilhas Em vez disso, eles devem estar mais em bordas protegidasresistência africana As temperaturas estão novamente acima da média climática de referência. Devido à origem subtropical das massas de ar (dentro do deserto do Saara), além de muito sol, existe o risco de tudo isso se transformar em novas ondas de calor, principalmente no Centro-Sul e nas duas grandes ilhas, termômetros. Pronto para respingar Difundido acima de 35°C.

Em insights subsequentes, você pode ser mais preciso em áreas relevantes.

Por enquanto, a primeira semana de agosto é um ponto quente.

Uma chance de tempestades no Meio-Norte após 10 de agosto, enquanto o Sul e as Ilhas Grandes permanecerão quentes.