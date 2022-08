“Venho aqui com orgulho e vontade de fazer o bem”

“É uma honra para mim estar aqui, sei que há muitos jogadores portugueses que jogaram pela Lazio. Sou o primeiro guarda-redes lusitano do clube, é uma honra e quero ir bem. Quando o meu agente me chamou para me fale sobre o interesse da Lazio, eu imediatamente disse que sim. Technic Também escolhi a Itália porque há muito trabalho. Estou aprendendo, leva tempo, mas não leva muito tempo por causa de como trabalhamos”.

Lazio, Maximiano apresenta-se: “Venho aqui com orgulho e vontade de fazer melhor”

Como resultado, Stragosha e Reina intervieram durante a apresentação oficial à Lazio com o jogador central Formello antes de serem anunciados oficialmente pelo Biancocelesti de Maurizio Sarri, que se aproximou do Napoli e derrotou o jogador português Luis Maximiano em um golpe. . “Os desfiles são todos importantes para mim, refletem o trabalho da semana. Quanto ao dérbi, penso nele quando chega, quero viver o dia a dia. No futebol não há lugar garantido, por isso é importante trabalhar duro todos os dias. Agora sou pai e estou me divertindo muito. “, acrescentou. “A Itália sempre teve uma grande tradição de goleiros, e Buffon é certamente um ponto de referência. Quanto aos goleiros de outros países, tento melhorar cada um deles. Sarri me pede muito para jogar com a bola, a rotação rápida da bola é importante”.

