‘Morrer como homem’: viver como mulher, morrer como homem

Para morrer como um homem Um dos filmes mais intensos e emocionantes da filmografia original e única do talentoso cineasta português. João Pedro RodriguesO seu mais recente, hilariante e sarcástico filme, Fogo fatuo, foi recentemente apresentado na categoria Quinzena dos Realizadores no Festival de Cannes.

MUBI Dedicando espaço a este realizador, apresenta alguns dos principais temas da filmografia do realizador: entre estes, o melodramático e o afetado. Para morrer como um homem.

Morrer como um homem – uma mulher sensível

A transgênero Tonya decide que é hora de fazer uma cirurgia para satisfazer as necessidades de seu namorado heterossexual e viciado em drogas que só a quer como mulher.

Tonya luta para chegar a uma decisão que vai contra seus rígidos princípios religiosos; Resultado de uma escolha longamente meditada, mas que nunca a convence totalmente, ela está presa por ser muito masculina e muito feminina.

Para se tornar mulher, Tonia perderá para sempre o contato com o filho que gerou na juventude, um filho rejeitado por necessidade e que a procura incansavelmente, mesmo ao custo de deixar o serviço militar.

Morrer como um homem – uma morte que traz tudo de volta à sua origem

To Die Like a Man (Antonio / Donia, travesti não operado, Avancepetacolo e ícone das noites transgressoras lisboetas do musical en travesti) é um melodrama colorido como sangue jorrando de um peito doente. Ele se viu nos lábios de um de seus jovens adversários depois que a ensanguentada Dhonia o fechou com grande força e malícia.

Vermelho e tristeza dominam este drama maravilhosamente exagerado e maravilhoso, a obra mais madura e sentida do talentoso realizador português. Oh fantasma; Um filme visionário e comovente focado inteiramente em dilemas internos, mas emerge mais do que nunca nas formas persuasivas e coloridas do ar livre reveladas em vinte anos de performances e palcos.

No final, justamente por isso, quando a doença não perde a esperança, o desejo de Tonya de “morrer como homem” vira, quase para voltar à origem, morrer para renascer. .

Um trabalho maravilhoso e maravilhoso.

