Leia o deleite até o amargo fim. Mas agora vem o plano B

Enrico Letta Ele não sabe que medidas tomar para recuperar mais alguns pontos percentuais antes das eleições de 25 de setembro. Ele esperava obter alguns resultados “engajando” Carlo Calenda, mas o único efeito foi aumentar as divisões dentro do Estádio Vermelho, que antes não estava bem de saúde. O líder da ação parece ter vindo para ditar a lei dentro do grupo, mancando, mas pelo menos de pé, até pouco antes de sua entrada. Da postagem aut-aut Carlos CalendaUm dia sim e no outro ataca seus supostos cúmplices, Enrico está visivelmente preocupado com Letta, que se arrepende do acordo que fez com o “Zuchil” de Barioli.

Os freios e contrapesos que regulam uma reunião organizada por um líder democrata são muito fracos. Digamos apenas que a campanha eleitoral da esquerda ainda não começou e enquanto isso o 25 de setembro se aproxima rapidamente. Chamar a multidão de esquerda de coalizão parece um exagero, com Carlo Calenda diariamente (e publicamente) levando aqueles que deveriam concorrer com ele para subverter a (real) coalizão de centro-direita. “ Enrico pode ir assim “, troveja Calenda mostra um vídeo deste Nicola Fratoianni Os esquerdistas italianos dizem não à agenda Draghi, que, quando a entendem pelo que é, deve ser a Estrela do Norte do Partido Democrata e seus aliados. Aparentemente, é mais fácil para Letta falar sobre uma agenda imaginária de Draghi do que apresentar seu próprio plano.

Há quem resmungue que o secretário do DMD está no limite da paciência e que até Letha pode estragar o plano da coalizão de ir à guerra com os progressistas e os democratas. Do centro e da esquerda, Enrico Letta continua sendo puxado pela jaqueta. Por isso, agora, o secretário do Partido Democrata está pensando em uma hipótese que foca no voto efetivo, visando apenas 30% com um resultado em grupo e não uniforme. Não foi possível apresentar E sujo. Claro que quebrar a coalizão de centro-direita não será suficiente, mas se os planos de Letta funcionarem, o Partido Democrata será o primeiro partido a entrar no governo: na mente de Letta, isso seria uma derrota muito digna.

O jogo começou no lado oposto do centro-direito Passar a bola A responsabilidade pela separação está apenas no início e, quando isso acontece, cada parte tenta se livrar do rótulo. Mesmo assim, Leta ainda tenta economizar e continua Gerenciar Para ele, a derrota contra o centro-direita não deve recair sobre o que é. Enquanto isso, entre essas manobras, faltam apenas 50 dias para as eleições.