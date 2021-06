“Não há espaço para discriminação na Europa”

Torino – O tweet do Palazzo Chiki publica a foto de uma carta assinada por 16 chefes de estado europeus, dirigida ao Presidente do Conselho da UE, Charles Michel, à Presidente da Comissão, Ursula van der Leyen, e ao atual Presidente Antonio Costa de Portugal. “Ódio, tolerância e discriminação não têm lugar em nosso sindicato. É por isso que, hoje e todos os dias, apoiamos a diversidade e igualdade LGBTI, para que as nossas gerações futuras possam crescer na Europa com igualdade e respeito.“

16 chefes de estado europeus

A carta foi assinada pelo primeiro-ministro belga Alexander de Crowe, o ministro das Relações Exteriores dinamarquês Matteo Frederickson, a chanceler Angela Merkel, a primeira-ministra estoniana Gaza Gallos, o irlandês Michel Martin e o primeiro-ministro grego Griacos Mitsotakis. O Ministro dos Negócios Estrangeiros Marquez Ruthen e o Ministro dos Negócios Estrangeiros holandês Mark Ruttein, Finlândia, pelo Primeiro-Ministro espanhol Sanchez, o francês Emmanuel Macron, o Presidente da República de Chipre Nicos Anastasiadis, o Ministro dos Ardores da Letónia Krzanis Karin, o Primeiro-Ministro do Luxemburgo Xavier Bettel, o primeiro ministro de Malta Robert Abela “Por ocasião do Dia Internacional do Orgulho Lésbico, Gay, Bissexual e Transgênero em 28 de junho e à luz das ameaças aos direitos fundamentais, especialmente no campo da não discriminação contra a orientação de gênero, reafirmamos nossa adesão aos nossos fundamentos comuns valores consagrados no artigo 2.º da Convenção da UE.“

União contra a discriminação

A nota termina: “Será um dia para lembrar que somos comunidades diversas e tolerantes, comprometidas com o desenvolvimento ininterrupto da personalidade de cada um de nossos cidadãos – continuam os líderes – incluindo a orientação sexual e a identidade de gênero. Será também um momento de comemorar por termos percorrido um longo caminho nos últimos anos no apoio a estas políticas que acreditamos serem a base da UE. Devemos continuar a lutar contra a discriminação contra a comunidade LGBT e reafirmar a proteção dos direitos fundamentais. Respeito e tolerância estão no cerne do programa europeu. Estamos empenhados em continuar este esforço para garantir que as futuras gerações europeias cresçam num ambiente de igualdade e respeito.“