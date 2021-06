Números Icy INPS: 100 mil pensões canceladas

“O Gov Cerca de um lakh chegou ao fim Pensões Em 2020, Pascual Tridico, chefe do INPS, forçou dados sobre o peso das epidemias na segurança social durante o inquérito social perante a Comissão Parlamentar Reguladora Morte no ano e invalidez nos primeiros meses de 2021, as pensões dos idosos e sobreviventes foram removidos. Quase experimentou um pico forte Uma pensão lakh Removido em março, abril e maio de 2020. Posteriormente, a doença sofreu um forte declínio e as pensões foram eliminadas. Houve uma recuperação na queda, e logo após a redução em janeiro, a pensão de até setenta e cinco mil foi retirada em março de 2021, e depois houve outra redução até hoje ”.

As estatísticas confirmam que os mais afetados pela epidemia são os mais vulneráveis ​​ao longo dos anos. Tridico também compartilhou com os parlamentares outras questões que podem afetar o andamento das políticas de seguridade social. Uma grande preocupação é a gestão registrada dos funcionários da empresa Administração pública. A Cúpula do INPS tem cerca de 14 bilhões de sofrimentos para a administração pública: a Pedra Já se arrasta há anos. Fortes críticas a outros tipos de trabalhadores. Até mesmo o dinheiro alocado a artesãos e comerciantes terá que lidar com um déficit histórico de cerca de 4 a 6 bilhões de euros. Por outro lado, os funcionários têm ativos de 3,2 bilhões em 2019, que caíram em 2020, mas devem aumentar nos próximos anos.

Durante o conflito com o parlamento, Trinidad pôde tomar medidas para apoiar as pessoas mais afetadas pela crise econômica e tomar providências para controlar a epidemia. Balanço final Lanche Ele fala sobre mais de quatro milhões de trabalhadores autônomos: “A empresa subsidia mais de 4,2 milhões de trabalhadores comuns, sazonais, agrícolas e recreativos. Em média, eles levaram cerca de 1,400 cada, com variações significativas, por exemplo, os trabalhadores do setor de entretenimento receberam uma média de cerca de cerca de 4.000. Quem levou todos os bônus ganhou 800 8.800 ”. Mais números Demissões Governo: Cheque recebido por cerca de 6,7 milhões de trabalhadores.

Em alguns meses, o jogo vai reviver tratamentos aprovados e verificações e regulamentos emitidos entre 2020 e 2021. O sistema público é uma grande obra que nunca foi encontrada em sua longa história. Funções que requerem pessoal especializado e equipamento material para escritórios. Assim, Tridico convidou os políticos a se engajarem na contratação Novos pesquisadores Da empresa. Nos últimos anos, 250 funcionários se aposentaram e não serão substituídos. Segundo o presidente do INPS, um colapso afetou diretamente o desempenho do serviço de fiscalização: “É preciso repor a capacidade de recrutamento dos fiscais e formar os funcionários do serviço”.