Zona amarela: armazenamento em hospitais na Sicília e na Sardenha. Todos os novos dados regionais

Roma, 12 de agosto de 2021 – Um dia (hoje quinta-feira, 12 de agosto) está faltando no dia normal Vigilância governamental da ISS Com dados na sexta-feira Evento Taxa de ocupação de casos semanais e leitos por 100 mil pessoas A terapia é séria E dentro Govt Ordinary Fields, Três parâmetros decisivos para nomeação Áreas Barras coloridas (Branco, amarelo, laranja e vermelho) Como dissemos por alguns dias, a Itália terminará em agosto Para tingir de amarelo A admissão em hospitais está aumentando à medida que as infecções aumentam. Sicília, Sardenha, Calábria e Lazio Estão em risco, mas aguardando os dados finais de amanhã – com base nos quais a sala de controle decidirá – podemos dizer com base no monitoramento diárioAgentes (O Instituto Nacional de Serviços Regionais de Saúde não fará mais alterações de cor amanhã (sexta-feira, 13 de agosto): Toda italia Será Bianca Mesmo para a semana Depois de meados de agosto.

Então há Modelos matemáticos Em vez disso, eles já traçaram datas possíveis para algumas áreas ficarem amarelas no futuro de agosto (aqui estão todos os detalhes)

O Ordem do governo de 23 de julho Redefiniu os critérios de cores Área branca Este evento deve ser inferior a 50 por três semanas consecutivas. Se for 50 ou mais, estará na zona branca se a taxa de agressão de cuidados intensivos for inferior a 10% ou se a taxa de agressão de campos cobertos for inferior a 15%. Se não fosse por essa novidade de hoje teriam sido 15 partes de amarelo (No final do capítulo sobre dados regionais). Mas não é assim porque os dados de inscrição, embora aumentem (por exemplo, Val de Asta Sobe para 6% com um aumento de 2%), eles ainda não atingiram o limite crítico em nenhuma região (em ambos os casos).

Estamos chegando a três áreas que são particularmente ruins. Lá Sicily Este é um evento que subiu para 120 e está a um passo do limite para enfermarias normais (14%) e está se aproximando do limite para terapia intensiva (8%, + 1%). Os dois últimos parâmetros não podem ser superiores a um dia.

É o mesmo Sardenha 146 com alta incidência e ultrapassa o limite para terapia intensiva (11%), mas ainda tem margem de internação para internação normal (7%). E lá Calabria Será branco: em 66 casos, há um salto significativo em hospitais normais (13%, + 2%), mas felizmente a terapia intensiva ainda é baixa (2%). O Logio Ainda há margem (7% em ambos os parâmetros). Lá Toscana Tem a maior incidência (126), mas o sistema hospitalar se mantém (terapia intensiva e internação 5%).

Agora vamos dar uma olhada nos dados da área do evento (média móvel de 7 dias) com base na região. Comparado a três dias atrás 16 regiões cresceram.

Abruzzo 50

Basilicota 59

Calabria 66

Campânia 60

Emilia Romagna 95

Friuli Veneza Giulia 51

Logio 75

Ligúria 65

Lombardia 43

Andar 78

Molis 21

Província de Bolzano 40

Provincia de trento 41

Piemonte 33

Buglia 46

Sardenha 146

Sicily 120

Toscana 126

Umbria 98

Val de Asta 50

Venito 90

Agora estamos chegando à região de dados sábia A terapia é séria. Com dados estáticos substanciais em comparação com ontem. O número da Itália ainda é de 4% (no entanto, dobrando em uma semana).

Abruzzo 1%

Basilicota 1%

Calabria 2%

Campânia 3%

Emilia Romagna 4%

Friuli Veneza Giulia 2%

Logio 7%

Ligúria 6% (- 1%)

Lombardia 2%

Andar 3%)

Molis 3%

Província de Bolzano 1% (- 1%)

Provincia de trento 1%

Piemonte 1%

Buglia 5% (+ 1%)

Sardenha 11%

Sicily 8% (+ 1%)

Toscana 5%

Umbria 1%

Val de Asta 0

Venito 2%

Agora, os dados da taxa de agressão Campos govt comuns. O número da Itália é de 5% (aumento de um ponto por semana).

Abruzzo 4%

Basilicota 6% (- 1%)

Calabria 13% (+ 2%)

Campânia 7%

Emilia Romagna 5%

Friuli Veneza Giulia 2%

Logio 7%

Ligúria 3%

Lombardia 5% (+ 1%)

Andar 4% (- 1%)

Molis 2%

Província de Bolzano 3%

Provincia de trento 3%

Piemonte 2%

Buglia 5% (+ 1%)

Sardenha 7%

Sicily 14%

Toscana 5%

Umbria 4%

Val de Asta 6% (+ 2%)

Venito 3%