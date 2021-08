Dupla sorveteria romena da Totti em Rui Patricio

Quando Máx. Forte, Um novato por ouvir que ele é um duplo Tanque (Chamaram-no várias vezes na TV) Tornou-se adepto dos Roma Ele decidiu abrir uma sorveteria em Lira, Portugal, Ele certamente não podia acreditar A sua equipa nomeou o mais famoso dos treinadores portugueses. E este treinador pediu a outro português para a primeira compra, Rui Patricio, Ele nasceu na cidade para onde foi morar e trabalhar (Marraces, que aparece nos Almanaques como berço do goleiro, é uma unidade administrativa que faz parte do município de Lira).

Para ele foi Na obra de Massimo, todos os murais em amarelo e vermelho foram imediatamente dedicados: Existem dois murais Mourinho – Reminiscente da camisola amarela e vermelha dos anos 80, com uma cor amarela bastante viva, tecnologia patrocinada pela Nr, e Com o filhote de Croton – E uma é a glória da cidade. Não só isso: o atual número 1 da Roma está jogando Esportes Lisboa de 2006 a 2018, Três anos atrás, em Wolverhampton, ele estava a um passo das 100 partidas pela seleção nacional. Uma estátua foi dedicada a ele em Lira, Que representa sua barra decisiva, com sua mão esquerda Aumente o chute de Chrisman no travessão na final. E história A sorveteria ítalo-portuguesa “Fior de Lotte” fechou em uma pola no mês passado, O jornal diário mais importante de Portugal, dedicou-lhe um artigo cujo título dispensa tradução: “Rui Patricio oficialmente um muro … romil de lira”. Não surpreendentemente, o filho de 18 anos de Massimo, também conhecido como Francesco, Passou férias no Algarve, onde os Roma descansaram.

Francesco Fortis, de Nova, de 18 anos, que foi para a lira, antes do retiro de Roma no resort Tivoli Carvoiro

Fizemos uma longa viagem de ônibus para o sul – a lira fica ao norte de Lisboa, leva mais de 5 horas de carro, e a ferrovia portuguesa faz a ferrovia italiana parecer um milagre de capacidade – estava lá o tempo todo, Estampado na camiseta ano passado com o número 10 do Totti (ele tatuou na panturrilha), como se ele nunca parasse. E ele foi recompensado: no último domingo, um dia após o sábado, Rui Patricio parou para olhar para ele Na sorveteria, ela deu a ele uma camisa e posou para uma foto normal.