Cruzadas de mantos vermelhos contra a certificação verde. “É um dever não usá-lo”

Regras do passe verde? Uma “violação da Constituição” foi alcançada através de uma “lógica plana em emergência” e “poder policial generalizado”. Não se trata de uma margem exagerada da galáxia No Vox, mas de um documento publicado no jornal oficial da Justiça Democrática, corrente histórica de juízes de esquerda. É uma espécie de apelo aos mantos vermelhos em toda a Itália para evitar que as ações do governo anti-Govt sejam traduzidas em prática e incluir quaisquer hipóteses sobre sanções contra aqueles que não foram vacinados neste ataque: “Sua negação deve ser protegida e não oculto na moralidade apocalíptica. “

O documento tem um título claro, “Constituição e obrigação social de não usar a ordem do passe verde”, e foi publicado na última edição do jornal oficial Question Geostesia. Não foi assinado pelos juízes, mas por um painel de constitucionalistas sob a sigla “Gerações do Futuro”. Mas é claro que a decisão de publicar o documento sem desviar em nada pegou a linha de pensamento da atualidade. Por outro lado, em alguns bate-papos internos na Associação Nacional de Juízes já nos últimos dias, o documento foi divulgado por membros de MD conhecidos por desafiar abertamente a estratégia governamental no combate à epidemia.

O problema é que, pelo pedestal que o acompanha, o documento parece querer taxar os juízes que têm de lidar com recursos contra o Passe Verde o mais rápido possível: em troca, dá a eles confiança “desobediente” para encontrar apoio no tribunal . E lembra que, com linguagem e argumentos, às vezes os médicos se opunham às leis mais repressivas durante o Terror Vermelho: “na lógica da emergência”, para ser mais preciso.

De acordo com o documento, a portaria cria “múltiplos efeitos de discriminação” e “extingue indiretamente a imposição de uma obrigação vacinal (…) que viola a liberdade pessoal” e todos esses “ainda estão em fase de testes com apenas um certificado de emergência “e” sua capacidade de controlar a epidemia. “Na ausência de evidências de” prescrever uma vacina.

O texto ataca também a oportunidade de gestores de espaços públicos verificarem a certificação verde: isso é definido como “a transferência de poderes de polícia para sujeitos não qualificados”; E se define como atributo do autor para gestores de “fraca estabilidade jurídica”: o modelo regulatório fluido e agressivo, que coloca em grande tensão todas as garantias de liberdade individual.

Como você pode ver, enfrentamos ferramentas tradicionais que visaram todos os tipos de leis por meio do judiciário, que está organizado há décadas. Mas o que torna esse método eficaz é que há medidas em uma encruzilhada para livrar o país de uma epidemia sem precedentes, que é considerada totalmente compatível com a Constituição por juízes de nível ligeiramente superior aos já assinados pelo MD. De acordo com “Covit 19 antivacinas podem ser razoavelmente promovidas, mas não prescritas, mesmo em categorias de risco”. Caso contrário, o direito à saúde coletiva se tornará um “direito tirânico”.