Luz verde no MDL para migrantes, novos centros de repatriamento. Meloni sobre a UE: “Há quem seja contra”. Confronto com Schlein

Aperto na gestão dos fluxos Imigração Recebe luz verde do Gabinete. Em particular, foi aprovada uma medida para deter pessoas que entram ilegalmente em Itália durante um período máximo de 18 meses em centros de acolhimento. Hoje completam 12 meses e, diz o Palazzo Sigi, “não será substituído, mas sim eficaz, criando os centros de detenção necessários para quem chega ilegalmente à Itália, incluindo requerentes de asilo”.

RCP e testes para menores

Terá início a construção de novos centros de repatriamento, confiados ao Ministério da Defesa: deverão, como aprendemos, estar “em locais com densidade populacional muito baixa e facilmente perimetralizados e monitorizados” e, diz o governo, “não mais desconforto e insegurança serão criados nas cidades”. Na próxima semana, o Conselho de Ministros irá abordar a questão dos menores não acompanhados, conforme anunciado: “O nosso objetivo é evitar menores genuínos, como está a acontecer agora, e uma simples autocertificação pode incluir qualquer pessoa em circuitos destinados a menores”, disse o Primeiro-Ministro. O ministro sublinhou. Geórgia Meloney Início da reunião de hoje.

Primeiro Ministro: “Centro-Direita Compacto”

O Primeiro-Ministro opinou que o aperto, hoje lançado, “confirma que nestas questões, como em muitas outras, todo o centro-direita tem uma visão única e que não importa o que se lê ou tenta, todos estão a trabalhar na mesma direção. Para dizer estes dias”: “Quero manifestar grande satisfação pelo resumo e excelente trabalho em equipe de todo o governo – acrescentou”.

Críticas em vez da oposição: “A proposta do Partido Democrata consiste essencialmente em acolher quem chega e depois tentar redistribuí-lo na Europa. A linha italiana que pede à Europa para acolher os imigrantes ilegais que chegam é sempre indefensável. “A Itália permitiu que outros entrassem . controlava as suas fronteiras, mas também se revelou um bumerangue nesta era histórica. O secretário democrata Schlein provavelmente não percebeu que os países da Europa de Leste estão actualmente a acolher milhões de refugiados ucranianos, por isso, se um mecanismo de redistribuição automática e numérica fosse aprovado, a Itália teria que lidar com mais requerentes de asilo do que atualmente. Terá que fazê-lo.”

Schlein responde a Meloney

“A saída do euro, o bloqueio da marinha e a redução dos impostos especiais de consumo sobre a gasolina, a protecção dos trabalhadores, para citar alguns, o primeiro-ministro que provou ser o campeão mundial dos bumerangues, depois regressou a casa. – responde Schlein – lembrem-se de que estão no governo, empenhem-se na gestão do fenómeno da imigração em vez de atacar a oposição: “Aceitem, porque nada foi feito sobre os vossos slogans traiçoeiros em Lampedusa, eles precisam de factos”, respondeu o secretário do Partido Democrata. Palavras de Georgia Meloney durante uma reunião de gabinete. Os Democratas elaboraram sete planos sobre a imigração, detalhados num documento divulgado após o secretariado, que vão desde a reforma do Tratado de Dublin até uma alteração à Lei Bossi-Fini e um plano mais amplo para implementar a adopção generalizada do Mare Nostrum europeu. Acordo com prefeitos e administrações municipais.

Ataque ao Borel

No próximo Conselho Europeu informal, em Outubro, Meloni esperava que “a Itália pedirá aos outros Estados-Membros que tomem as decisões necessárias e consequentes, especialmente no que diz respeito à prevenção de saídas ilegais do Norte de África”. Ele então o atacou. José Borrell: “Parte das forças políticas italianas e europeias, por razões ideológicas ou, por piores cálculos políticos, lutam e fazem tudo o que está ao seu alcance para minar o trabalho que está a ser realizado. Alto Representante para a Política Externa Europeia, Borrell, os apelos dos Socialistas Europeus e de vários representantes da Esquerda Não só pelas posições tomadas, mas não por argumentar que todas as acções vão na mesma direcção. Os países do Norte de África são países seguros que podem concordar em parar o êxodo ou enviar de volta os imigrantes ilegais. Em essência, o desejo da esquerda europeia é tornar inevitável a imigração ilegal em massa.”