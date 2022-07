Mas quando esse calor de Apocalypse4800 vai acabar? Vamos ver quais são as últimas notícias »ILMETEO.it

Clima: Mas quando esse calor de Apocalypse4800 vai acabar? Vamos ver quais são as últimas notícias

Alertas meteorológicos para o final de julho: possível quebra de tempestadeUma nova onda de calor A Itália é capturada pela presença de um forte promontório anticiclônico africano, que chamamos de Apocalipse 4800. o 4800 Isso indica a cota extraordinária que alcançou nos últimos dias Calor zero, 0°C é a altitude na qual as temperaturas são registradas na atmosfera livre, e nunca é maior. Isso significa que mesmo entre os picos mais altos da Europa, o Mont Blanc (4809 metros de altura) A neve derrete; Como é o pico mais alto dos Alpes, escusado será dizer que todos os Alpes estão em risco de degelo.

Bem, com semanas sucessivas de tempo fora do normal, temperaturas acima da média climatológica e precipitação zero; Resumindo, o clima está exagerando e muitos estão perguntando: “Mas quando essa fase quente vai acabar?“.

Algo pode se mover nessa direção até o final do mês. Essa é uma notícia muito importante Ele emerge de atualizações recentes: a causa é uma nova incursão do norte da Europa e capaz de causar Quebra de tempestade Sobre uma parte do nosso país.

Se analisarmos a estrutura sinótica geral no velho continente, podemos ver como é em altas latitudes, entre a Groenlândia e a Islândia. Grandes áreas de baixa pressão (ciclônicas) preencheram Ar frio e instável Origem polar: A hipótese é que uma parte dessas novas correntes pode cair em latitude, forçando o anticiclone a recuar pelo menos temporariamente em direção às suas terras de origem.

Eles podem ser criados em um tabuleiro de xadrez europeu Áreas convergentes Onde essas importantes estatísticas meteorológicas interagem e de cuja variabilidade elas podem surgir? Eventos climáticos extremos (granizo, enchentes, tornados), como as notícias recentes infelizmente nos lembram.

Data a ser marcada com um círculo vermelho de acordo com as atualizações mais recentes 25/26 de julho. Precisamente nos últimos dias do mês, aliás, não excluímos a possibilidade de fortes trovoadas, principalmente nas regiões Norte. Atenção, devido à grande quantidade de energia envolvida (umidade e calor nas camadas inferiores da atmosfera anteriormente transportadas pelo anticiclone) e fortes contrastes entre massas de ar completamente diferentes, serão criadas as condições ideais para o desenvolvimento de células de tempestade massivas. Pode ser induzida localmente Ventos fortes e granizo.

Obviamente, dadas as incertezas relacionadas à distância temporal e caminho das correntes perturbadas, é o primeiro tendência Para ser tomado com pinças, dizemos agora. E, mesmo que isso acontecesse, não poderia desferir um golpe muito forte no calor opressivo, é claro Não é uma vitória certa, Nem no calor, Nem mesmo no verão.

Na verdade, será apenas uma quebra de tempestade em algumas áreas.

Nós manteremos você atualizado.

Uma quebra de tempestade é possível de 25 a 26 de julho