Magalhães, Visões e Fantasmas de uma Grande Aventura

“Sem Fronteiras”, a série da Amazon Prime que evoca a circunavegação de Fernão de Magalhães ao globo, com o brasileiro Rodrigo Santoro interpretando um navegador português a serviço dos espanhóis e Alvaro Morte, o professor da casa de papel que enfrenta Juan Sebastian Elcano, convida você a ler um livro sobre esta jornada épica. Porque ajuda a criar a própria imaginação e conhecer mais profundamente os personagens principais e secundários da história, sem se desviar dos roteiristas, diretores e atores da série.

Recomendo um de Gianluca Barbera intitulado “Magalhães e o Tesouro das Molucas” recentemente publicado nas livrarias pela Rizzoli. Não se deixe enganar pela capa. É verdade que este volume é publicado na série Narativa Ragasi, por isso é capaz de agradar sua imaginação. Mas na minha opinião, mesmo a nossa como adultos. Eu, pelo menos, gostei de ler página por página. O esforço de Magalhães, cada vez que refaço meus passos e me surpreende, “o autor do relato”, disse em primeira pessoa o historiador de viagens Antonio Lombardo, conhecido como Picafetta (“apresento-me…”). The First Voyage Around the World”, um manuscrito perdido em 1797, é realmente um documento excepcional. Aqui, porém, Pigafetta faz parte do grupo, que compartilha os acontecimentos com o leitor.

Emocione porque a história em si é louca. Barbero, no entanto, dá vida a seus protagonistas, descrevendo físicos, personagens, charme, nobreza e significado. Magalhães está bem delineado, com uma fraqueza misteriosa que não vou falar, mas que desperta um demônio dentro dele. Aparentemente Pigafetta fica ótimo, e ele é o ator que eu mais gosto nessa aventura. Depois, há o timoneiro Elgano, cuja reviravolta final o torna desagradável. Na Espanha eles o exaltam, não o português Magalhães, cujas visões são o único erro que não sobreviveu. Elgano fez exatamente isso, acumulando os méritos desses três anos de estudo. Mas Barbero sabe medir bem o equilíbrio e fazer de Magellano o que merece. Enfim, que homens!

Magalhães e o Tesouro das Molucas, Gianluca Barbera, Rizzoli, páginas 338, € 16,50