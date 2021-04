Estado, volte ao escritório na segunda-feira. É recomendado nas praias. Recuperação em Bruxelas

Mais informações

No encontro com a Comissão Europeia, a Itália foi pontual. Em vez de. O governo italiano também estará na vanguarda no fornecimento de Plano de recuperacao Em Bruxelas. O documento será enviado hoje. Na hora certa. O primeiro efeito prático significativo é que os primeiros 23 bilhões de euros chegarão ao tesouro até o final do verão, se não houver contratempos. A melhoria de 13% em 191 e a aprovação da linha principal do programa europeu, juntamente com fundos nacionais e outros fundos europeus, totalizaram Roma em 248 bilhões. Ontem os ministros deram luz verde ao documento apresentado pela comissão Mario Draghi Foi examinado pelo Parlamento no início desta semana. Em suma, a aprovação dos ministros é apenas um endosso. Na verdade, ontem houve um grupo “duplo” de ministros: o fundo nacional de 30 bilhões para recuperação e trabalho “complementar” foi realmente aprovado esta tarde.





BNRR, a luz verde final no Conselho de Ministros novamente esta tarde

Pela manhã, o governo examinou e aprovou outra portaria: prorrogações. Um texto questionando o papel do leão Trabalho inteligente De servidores públicos. A notícia aqui não é menos. Como esperado Embaixador, A mudança desejada por Renato Brunetta remove imediatamente a obrigação das administrações públicas de manter pelo menos 50% dos funcionários no trabalho ativo. Isso significa que a partir do dia seguinte à sua publicação no Diário (provavelmente segunda-feira, 3 de maio), os chefes de escritórios poderão chamar todos os funcionários que julgarem aptos para trabalhar em sua presença. O “retorno ao cargo” foi saudado com “satisfação” por Brunetta. “A PA – explicou ele – está voltando à inadimplência e deve priorizar famílias e empresas, afastando-se das barreiras das epidemias”. Esta decisão foi anunciada pelo Ministério da Administração Pública e foi tomada de pleno acordo com a Comissão do CDS, Ciência e Tecnologia.

Regras

Em suma, o retorno ao escritório deve ser feito com segurança, dependendo das distâncias e com todos os equipamentos de segurança pessoal. O trabalho inteligente ainda pode ser entregue de forma mais simples até o final deste ano. Para entregá-lo, no entanto, os gerentes precisam garantir que os serviços sejam entregues “de forma rotineira e eficiente”, bem como “cumpram rigorosamente os prazos”. Existem também algumas inovações em trabalhar em plena velocidade de agilidade. As administrações precisam preparar o chamado Bola, os planos empresariais para o trabalho ativo que a legislação vigente prevê. Os poloneses precisam ser informados sobre quais ações podem ser realizadas remotamente e quais não são. 60% dos funcionários “descartados” têm que trabalhar remotamente. Essa porcentagem foi reduzida para 15% no pedido aprovado ontem. Não apenas isso. Na próxima ordem de simplificação, novas mudanças podem vir. O Bola deve mudar de nome e transformá-lo em uma “reengenharia” dos procedimentos de atendimento aos escritórios privados, com o percentual mínimo de 15% eventualmente desaparecendo.

Questões em aberto

No entanto, na reunião de ontem, não se discutiu a extensão da oferta às praias e aos camelôs. O prazo das concessões foi estendido até 2033 com a Lei Orçamentária 2018, que foi então confirmada com retomada e despachos de agosto. No entanto, a Comissão Europeia questionou a prorrogação com uma carta de notificação formal da Itália, enquanto dezenas de milhares de empresas de banho aguardam a prorrogação devido aos acórdãos do TAR. A hipótese de uma regra a ser usada durante as infecções está na mesa. Mas as ofertas de praia e os vendedores ambulantes estão pedindo uma regra explicativa para a extensão de 2033, que definitivamente resolverá as questões descritivas levantadas pelos TARs. Este problema pode ser resolvido na lei da concorrência que anunciou o resgate.

Finalmente, o chamado poder ouro foi estendido até o final deste ano para aproveitar a crise econômica e fortalecer as forças especiais antipoder introduzidas para fazer frente aos riscos de ataques a campeões nacionais durante epidemias.