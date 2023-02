Assassinato em Fermo, esfaqueia esposa até a morte: diz que não se lembra de nada

Fermo, 25 de fevereiro de 2023 – Talvez Ele lamentou vê-la sofrendo com aquelas costelas quebradas, talvez ele tenha sido tomado por um ataque inexplicável. É verdade que ele pegou uma faca e a esfaqueou várias vezes no estômago. Um terrível assassinato sem explicação aparente de um homem de 87 anos de Capoturco de Fermo, João Petrinipara sua esposa Giuseppina Traini Idade 85.

De acordo com a reconstituição preliminar, o crime teria ocorrido Pouco antes da hora do jantarMas eram cerca de 21, para soar o alarme Um dos dois filhos Os cônjuges, que chegaram à casa dos pais por meio de Luigi Fontana, se depararam com uma cena arrepiante: a mãe estava deitada na cama em uma poça de sangue e o pai completamente inconsciente. A polícia e 118 paramédicos intervieram imediatamente no local e nada puderam fazer senão confirmar a morte: de fato, o coração da mulher havia parado de bater de forma irreversível. O marido da vítimaAgora preso e levado para a sala de emergência em estado de choque, ele agora não se lembra do que aconteceu.

Um assassinato horrível sem explicação aparente por Giovanni Petrini contra sua esposa Giuseppina Traini

na cena de crime Peritos da equipe móvel da delegacia e da polícia científica iniciaram imediatamente as investigações para reconstituir a dinâmica do assassinato. Até o prefeito de Fermo, Paolo Calcinaro, ouviu a notícia e imediatamente foi ao local para tentar entender como uma tragédia dessas pôde acontecer. A vítima foi vítima de uma queda há poucos dias, o que lhe provocou algumas fracturas dolorosas nas costelas. Segundo os vizinhos, Petrini e sua esposa eram um casal muito unido e com muito afeto. O motivo do assassinato ainda é desconhecido.