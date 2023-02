Pinto, o movimento surpreendente deslocou a todos | Para os portugueses, um negócio relâmpago

O diretor desportivo Giallorossi está a um passo do sucesso do verão.

A temporada da Roma continua de forma positiva. Giallorossi Club depois de uma vitória em casa contra o VeronaConsolidar a sua posição na zona da Liga dos Campeões Liga. De fato, os Capitolini estão empatados em terceiro com o Milan com 42 pontos. A campanha europeia do clube de Friedkin também continua, com gols de Belotti e Dybala vencendo o Salzburg por 2 a 0 na noite de quinta-feira e uma vitória por 1 a 0 na Áustria. Assim a Roma, que está nos oitavos de final da Liga Europa, espera pelo sorteio para conhecer o seu próximo adversário.

A pensar na próxima época, sobretudo se os objetivos nacionais e europeus forem alcançados, Diego Pinto vai intervir no mercado para reforçar o plantel de José Mourinho, aumentar a competitividade e ambicionar algo mais. A luta pelo ScudettoO troféu perdido de Trigoria desde 2001.

O tesouro de certas vendas e o dinheiro dos presentes sazonais permitirão a Diego Pinto recolher vários componentes úteis para os projetos do Special One. Porém, nas últimas horas, A. reforço dramático Ao redor de Roma. Este é um grande campeão. Os portugueses já teriam chegado a um acordo, deixando os torcedores da Roma loucos de alegria.

Novo fenômeno Giallorossi

O jogador em questão Dusan Tadic, um experiente ponta-esquerda que joga no Ajax. O nome do sérvio foi muitas vezes associado ao clube Giallorossi no passado, mas a turma de 1988 preferiu ficar na Holanda, onde se destacou ao melhor nível ao longo de várias épocas.

Tadic fez uma boa temporada com os Lancers, certamente não até a pré-temporada, e em junho pode decidir tentar uma nova experiência em um campeonato que não joga tão bem quanto a competição italiana. Rom está pronto para usar da situação.

Estatísticas para Tadic

O lateral sérvio completa 35 anos em novembro próximo. No entanto, o seu contrato com o clube de Amesterdão expira dentro de um ano, pelo que Pinto espera voltar a atacar no verão. Pegue o kicker a um preço baratoPara questões relacionadas com a idade e contrato.

Se esse cenário se concretizará, saberemos nos próximos meses. Entretanto, o director desportivo português já começou a trabalhar para garantir o especial Uma conspiração internacional.