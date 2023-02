Tempo Itália – Às vezes neva nas planícies entre domingo e segunda-feira, últimas atualizações « 3B Meteo

Hora de estudar

Neve fraca entre domingo e segunda-feira

O tempo na Itália não mudou por alguns dias temperatura acima da média, Nuvens baixas e garoa local. Porém, algo está prestes a mudar e entrará em vigor a partir de amanhã, domingo, dia 26. O ar congelante da extração ártica invadirá nosso país e causará um claro colapso térmico Além disso, após a formação de uma área de baixa pressão a oeste da Córsega queda de neve No meio-norte. Em comparação com os cartões de dois dias atrás, a queda de neve nos estados do norte diminuiu consideravelmente. Mas vamos dar uma olhada mais de perto onde a neve cairá no domingo e no início da próxima semana.

Tempo – Evolução entre domingo e segunda-feira

Domingo, 26 Tempo: Tempo instável na maior parte do país e níveis de neve caindo acentuadamente no Centro-Norte. À noite, a neve pode atingir o Piemonte ocidental, os prelps lombardos, o sopé da Emilia Romagna a 100-200 m e as planícies das montanhas da Toscana e da Ligúria. Flocos de neve também podem ser carregados pelo vento em algumas áreas costeiras da Ligúria à noite. Abundante nevasca no norte dos Apeninos e nos Alpes ocidentais. Tenha cuidado nos trechos de autoestrada A6, A26, A7, A15 e A1 entre Florença e Bolonha. A neve cai em altitudes mais altas conforme você se move para o sul, na Umbria e nas Marcas acima de 500m, acima de 1000m em Abruzzo, mas os eventos são realmente abundantes.

Tempo segunda-feira, 27: Deveria ter sido um dia muito caótico no Centro-Norte com neve em baixas elevações em todos os lugares, mas, em vez disso, uma posição oeste de baixa pressão mudou completamente a situação. Entre o sopé da Toscana, Umbria, Marselha e Romagna, a neve cai em altitudes de 200-400 m até as planícies do Piemonte ocidental, mas a chuva é fraca, 8-10 cm em Cuneo, não mais que 3-4 cm em Turim. . A neve cai nos Apeninos, da Ligúria à Lucânia, mas sempre em altitudes mais altas mais ao sul.

Concentre-se na neve entre domingo e segunda-feira

Tempo terça-feira 28: As condições meteorológicas de inverno com neve na Itália vão se intensificar novamente no norte dos Apeninos acima de 400m após um intervalo matinal. Em outros lugares há pouco a dizer, neve acima de 1500m no centro-sul, apenas menos em Abruzzo, 700-900m.

Convidamos você a se manter atualizado em nosso site para se manter informado sobre quaisquer alterações.

