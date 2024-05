Não há enfermeiras na Itália. Eles são indianos

A solução veio da cooperativa “estuim” (O consórcio “Kcs”) de Agrate (Monza Brianza) que, através da agência Melanin “Job Just on Business”, conseguiu empregar raparigas indianas, em diferentes períodos, a partir de maio de 2023. Três outras enfermeiras indianas prestaram o serviço antes deles . Na casa de repouso “Don Bala”. Agora são seis, quase um terço das enfermeiras que trabalham na casa de repouso Praça Prempana (85 convidados).

“Também foi sugerido um curso de capacitação para ajudar, mas ninguém apareceu. Agora já não encontramos ninguém aqui e este será um problema cada vez mais importante nos próximos anos.

Mas o sonho é trazer a família aqui para nós. A cooperativa também lhes proporciona alojamento na Praça Prempana, onde vivem e tentam integrar-se. “O certificado de enfermagem é válido até 2025 – explica Andrea Minetti, chefe da região “Stoim” – mas depois disso deve se tornar permanente. Sempre tivemos uma boa experiência com a agência que atua como nossa intermediária: as enfermeiras vêm de um país. região da Índia onde as instalações Os cuidados de saúde são mais avançados e sempre demonstraram grande profissionalismo. A colaboração começou durante o período da Covid, quando houve necessidade de pessoal, em 2021: desde então a seleção foi feita e as primeiras meninas chegaram. .”