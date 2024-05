“A Pint of Science” Messina: Ciência e cerveja juntam-se para três noites de partilha e diversão

Com grande entusiasmo, Messina se junta a outras 24 cidades italianas e a 400 cidades ao redor do mundo para celebrar a nona edição do Pint of Science, um evento imperdível para os amantes da ciência e da cerveja. Este ano, o ambiente animado e informal de partilha de conhecimento científico fará-se sentir no Irish Pub em Ganziri, que acolherá seis envolventes sessões de discussão sobre temas atuais e tecnológicos, todas acompanhadas por uma deliciosa cerveja.

As noites de 13, 14 e 15 de maio serão animadas por investigadores da Universidade de Messina, contribuindo para que o evento se torne cada vez mais popular pela sua capacidade de tornar a ciência acessível a todos. Cada noite haverá apresentações interativas com duração aproximada de 40 minutos, seguidas de perguntas do público, tudo em um ambiente descontraído e informal, ainda mais acolhedor graças à cerveja que será servida durante as discussões.

As palestras terão como tema ‘Tech Me Out’, a partir das 21h. Na noite de abertura, no dia 13 de maio, Francesco Nastasi, Professor do Departamento CHIBIOFARAM, falará sobre como podemos aprender com as plantas para o mundo. Explorando a energia solar. No dia 14 de maio será a vez de Carmelo Corsaro, bolsista do Departamento do MIFT, que explicará a importância da física no desenvolvimento tecnológico moderno. Por fim, no dia 15 de maio, Mauro Prestipino, investigador do Departamento de Engenharia, irá explorar o processo de obtenção de hidrogénio a partir de biomassa disponível na Sicília.

O “Pint of Science” é organizado pela associação cultural sem fins lucrativos “Pint of Science Italia” e é um evento sem fins lucrativos que beneficia da contribuição voluntária de todos os participantes e equipas operacionais de cada cidade. Também este ano, o INFN (Instituto Nacional de Física Nuclear) continua a apoiar o evento em todo o território, em conjunto com o INAF (Instituto Nacional de Astrofísica), o Centro Nacional de Biodiversidade (NBFC) e o Instituto Nacional de Oceanografia e Experimentação (OGS). ). Parceria de Geofísica e Ciência e Tecnologia Quântica Expandida, NQSTI-Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Quântica.

Em Messina, o evento é apoiado pelo Centro Siciliano de Física Nuclear e Estrutura da Matéria (CSFNSM). Para mais informações sobre as palestras planejadas em Messina, você pode visitar www.pintofscience.it/events/messina