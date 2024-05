Esta é a maneira mais fácil de obter vitamina D: comida deliciosa e rápida

A vitamina D é essencial, vem do sol, mas também dos alimentos e sobretudo de alguns produtos que são realmente ricos nela.

Existe vitamina D Um papel crucial para o corpoé um dos mais importantes porque permite determinar as funções de muitas atividades do corpo e por isso, para garantir uma boa saúde não só dos ossos e do sistema esquelético, mas de todo o conjunto de órgãos, é necessário saber como e por que são tratados.

Nos últimos anos tem-se falado Com grande interesse pela vitamina D e sua importância, principalmente para as mulheres. Isto deve ser implementado onde existirem deficiências. Nem sempre é necessário recorrer a produtos como suplementos nutricionais e similares, pois a vitamina D é encontrada naturalmente em muitos alimentos.

Vitamina D dos alimentos, seja qual for a sua escolha para preenchê-los

Claro, às vezes fica difícil conseguir tudo É necessário diretamente da fonte de energia E também porque neste caso é o processo de transformação que ocorre com a luz solar que traz o máximo benefício. Certas fontes de vitamina D são determinados produtos, mas também é necessário receber luz solar para que o corpo faça o ciclo completo.

Segundo estudos, tendo em conta por exemplo o período de verão e uma pessoa com a pele já dourada, é necessário muito pouco para obter uma boa dose de vitamina D. Porém, é diferente para quem vive em zonas onde o sol não é frequente ou, em qualquer caso, quem tem a pele muito pálida ou outros problemas. Entre 1 e 70 anos você deve tomar doses diferentes, De acordo com as recomendações da Sociedade Italiana de Nutrição Humana e da Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar. Para bebês até 400 UI; Para crianças e adultos até 600 UI aos 74 anos, após 800 UI. Para gestantes e lactantes, sempre 600 UI. Esta recomendação é válida para Itália e Europa, mas pode mudar dependendo do seu país.

Existem alguns alimentos que incentivam essas doses e ajudam de forma mensurável, por exemplo O óleo de bacalhau é incrivelmente valioso Isto é muito bom. Mas talvez ninguém o consuma. Então, considerando o peixe, aí está um dos melhores Truta, salmão e até atum em lata. Outros produtos ideais para vitamina D são Ovos, fígado bovino e leite integral. Então, existe realmente uma maneira de diversificar a alimentação e obter a dose certa de vitamina D com uma boa refeição.