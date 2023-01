Na Città della Scienza um fim de semana de atividades, experiências e eventos em Nápoles

O fim de semana de 14 a 15 de janeiro na Città della Scienza, intitulado “Welcome Winter”, revelará muitas informações e curiosidades sobre flocos de neve e mudanças climáticas. Estamos no meio da estação mais fria do ano, mesmo com invernos amenos em nossas latitudes: calor anormal, neblina e poluição no Vale do Pó, sol nas montanhas.





Por ocasião do Dia Mundial da Neve – comemorado em 16 de janeiro – o programa do museu inclui importantes experimentos sobre o clima e suas mudanças, bem como oficinas sobre a água e suas transformações com visão da neve e do gelo graças ao “Borbone Kids Laboratory”.











Novidades das visitas guiadas ao museu interativo do corpo humano “Corporea” enriquecidas com a instalação de quatro novas exposições a serem vivenciadas: “Dois em Um”, para perceber como é importante estar em sintonia com os outros e confiar eles; “Novi Messi”, que conta a mais bela jornada do nascimento de uma nova vida. “Vortex…in the Heart”, conta como se desenvolve o vórtice, o mesmo vórtice que também se origina no ventrículo esquerdo do coração; “Vamos ficar em equilíbrio – giroscópio” é útil para encontrar a melhor posição de equilíbrio no espaço.

Como de costume, haverá apresentações no planetário e a oportunidade de apreciar as exposições temporárias: Insetti & Co, 7 Passos na Sustentabilidade, “Espaço para o Futuro”, “Aquae”. O futuro no oceano e a história de Bonelli – Olhando para Procida. Um mar de quadrinhos.”