Ele roubou relógios Rolex dos armários da academia, mas as câmeras o pegaram: homem de 45 anos é relatado em Milão

A mania do Rolex estava traindo um ladrão de 45 anos: porque o homem, em apenas um mês, roubou três armários da academia GetFit na Via Pinerolo, em Milão. Os furtos são óbvios demais para serem percebidos: e foi justamente observando as imagens das câmeras de segurança que os agentes da delegacia de Bonola perceberam um homem que conseguiu entrar no centro esportivo, sempre fingindo estar ao telefone, contornando o catracas e entrando nos vestiários para arrombar os armários.

As investigações começaram depois que três integrantes de um centro esportivo com piscina e academia na Via Pinerolo denunciaram furtos em vestiários em dezembro. A primeira reclamação, no dia 2 de dezembro, é sobre um Rolex Submariner e algumas joias, a segunda no dia 5 de dezembro um Rolex Explorer e a terceira no dia 23 um Datejust e uma aliança de ouro amarelo.

E assim, depois de identificar o suposto ladrão a partir de imagens de câmeras, os agentes de vigilância do centro esportivo o surpreenderam no dia 9 de janeiro e encontraram no carro uma chave de fenda de 20 centímetros e roupas que já haviam visto nos vídeos. das câmeras. Eles revistaram sua casa e encontraram 5 Rolex e € 11.000 em dinheiro. É por isso que o homem de 45 anos já foi encaminhado para serviços sociais por outros crimes contra o patrimônio. Ele já estava sob investigação por furtos em academias e lojas de luxo, e foi denunciado por furto qualificado e posse de chaves alteradas ou chaves de bloqueio inexplicáveis.