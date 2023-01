Vinho, da Irlanda, rótulos como cigarros: Itália x

Outros países podem seguir o mesmo caminho que a Irlanda, especialmente o norte da Europa, onde o consumo pesado de álcool é registrado. Para as autoridades irlandesas, uma “emergência de saúde nacional”.

Em junho, Erie notificou a União Européia sobre um projeto de lei para colocar avisos nas garrafas sobre os riscos do consumo de álcool para a saúde e sua ligação direta com cânceres mortais. Roma, Paris e Madri, junto com outras seis capitais, tentaram contrariar isso colocando o protesto no papel com um parecer enviado a Bruxelas que destacava como a exceção irlandesa discriminava produtores de outros países da UE, obrigando-os a adotar um rótulo duplo. As críticas não param por aí: são muitas as vozes, inclusive do setor privado, que não entendem o sinal verde da lei irlandesa quando foi o próprio executivo da UE quem anunciou sua intenção de seguir mais de perto as novas regras no nível da comunidade. . Esta circunstância pode agora desencorajar a própria Irlanda de tomar iniciativas a curto prazo.

“A aprovação silenciosa de Bruxelas de advertências de saúde nos rótulos de bebidas alcoólicas representa um grande avanço para um estado membro”, comentou o presidente da Italian Wine Union (UIV), Lamberto Frescopaldi. Federeveni pediu ainda o fim do “silêncio” do executivo da UE e apela ao Governo para que “analise todas as medidas possíveis para se opor a uma regra contrária ao bom senso e à realidade”.