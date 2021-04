“Ciências básicas contra COVID-19”

“Em nome da Itália, trabalhadores, artistas e acadêmicos”. Então, eu queria abrir meu 799º ano letivoUniversidade de Pádua, Nas palavras do discurso de uma concepção marchiana, acadêmica e ferozmente antifascista. Um clipe que já se tornou história e parte essencial da nossa identidade. Em 9 de novembro de 1943, Marchesi, em Pádua ocupada pelas forças nazistas fascistas, mostrou a coragem de lançar um grito de liberdade, marcando a abertura do ano letivo, pela liberdade que deu impulso à resistência que viu a Universidade de Pádua em primeiro plano, a ponto de se tornar a única universidade italiana a receber a Medalha de Ouro por proezas militares.

Suas palavras parecem tão recentes, na Itália que, como o resto do mundo, está travando uma batalha contra um inimigo que nunca pensamos que teríamos que enfrentar: pandemia. Em caso de emergência, o país pôde reconhecer o papel da ciência como central e, portanto, na academia. É uma lição que devemos fazer para nós e apoiá-la, mesmo quando voltamos ao normal, ressentidos com a epidemia, e dar às universidades italianas mais recursos, o que equivale a mais oportunidades. Apostar na formação universitária significa, sem dúvida, apostar em um futuro melhor para o país.

Quando eu assumi o papel Reitor da Universidade de PáduaHá quase seis anos, me propus a combinar dois aspectos de uma missão: ser um lugar de ciência e cultura, estar em uma posição oficial no contexto internacional e operar como uma instituição pública que vive na região e promove seu desenvolvimento cultural, econômico e social. Diante da prolongada emergência de saúde e seu impacto na sociedade como um todo, os dois lados de repente se tornaram um, com seriedade e urgência empurrando todos nós a nos unirmos em uma resposta unificada.

Com pesquisas científicas, aprendemos sobre o vírus e como lidar com ele. Com o estudo sobre um país inteiro, V todo Euganeo, que foi o primeiro na Europa a lamentar a morte do COVID-19, Entendemos que o vírus está presente e transmitido por pacientes assintomáticosE isolá-los evita a transmissão da infecção. Aproveitamos a experiência de diferentes ramos da medicina para encontrar novas soluções para quadros clínicos extremamente perigosos que estão se desenvolvendo rapidamente. Esta é a essência do método científico: o conhecimento prévio, conhecimento que está em constante crescimento e ocorre, permite-nos formular uma hipótese que deve ser verificada com os dados objetivos existentes. Ao mesmo tempo, conseguimos garantir, em caso de emergência, empregos estudantis e segurança sanitária para toda a universidade. Desafios difíceis, mas superados.

Por fim, gostaria de me referir a um tema caro à Universidade de Pádua, fundadora do nó italiano de “Cientistas em Risco”. Condenamos todas as formas de violação da liberdade e intervimos diretamente em apoio às muitas comunidades acadêmicas que foram vítimas da repressão. É por isso que queríamos falar sobre direitos humanos no início do nosso ano letivo, e é por isso que mencionamos novamente, e nunca deixaremos de fazê-lo, da necessidade de A verdade sobre o caso de Giulio Regeni e o pedido de libertação imediata de Patrick Zaki. Com o nome “Universa Universis Patavina Libertas” que nos acompanha, sem mudanças, no século IX de nossas vidas.

