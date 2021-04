É ótimo como essa forma de usar a salsa combate a retenção de água e nos mantém saudáveis

A salsa é um dos ingredientes mais usados ​​na culinária. Nas massas ou pratos principais, a salsa acompanha bem pratos à base de peixe que têm sabor e aroma.

O sabor forte e a facilidade de disponibilidade tornam-no indispensável na cozinha, seja qual for a receita que queiramos preparar. Além disso, muitas pessoas cultivavam em casa, evitando assim comprá-lo no supermercado. Existem dois tipos, folhas crespas e folhas lisas, sendo esta última a mais cultivada e consumida na Itália. É muito fácil de cuidar, mas lembre-se de que ainda é um a planta Que precisa de umidade e por isso deve ser regada com freqüência. No entanto, sabe-se que pode sobreviver mesmo em condições climáticas bastante adversas e isso a torna uma planta totalmente especial.

Uma folha de papel com mil propriedades

A salsa não é apenas boa e perfumada, mas também possui muitas propriedades que são muito importantes para o nosso bem-estar.

Em primeiro lugar, contém grande quantidade de Vitamina C com conhecida ação antioxidante e protetora do organismo. Por outro lado, foi demonstrado que a salsa estimula o apetite e a digestão, garantindo assim a saúde intestinal.

No entanto, nem todos sabem que a salsa tem efeitos purificadores e secantes que a tornam ideal para combater a retenção de água. Mas não só. Suas propriedades também são conhecidas por regular o ciclo menstrual, graças à presença de Apiolo O que estimula seu fluxo.

Então, vamos ver como usá-lo na cozinha de uma forma diferente da usual, mas muito simples.

Estamos falando de decocção de salsa. É um chá de ervas específico obtido através de uma decocção que podemos preparar facilmente em casa. Tudo o que precisamos é de cerca de 5 gramas de raiz de salsa seca e 150 ml de água. Deixe ferver a água com a raiz por dez minutos e, uma vez apagado o fogo, deixe em infusão por 10 minutos. É nesta fase que filtramos a água e a decocção está pronta. Podemos beber puro ou adoçar com mel. Nesse caso, o duplo efeito da salsa e do mel seria uma explosão de aromas, sabores e luxo.

É ótimo como essa forma de usar a salsa combate a retenção de água e nos mantém saudáveis, deixando uma incrível sensação de frescor e leveza.

A decocção não é adequada para mulheres grávidas e, claro, recomendamos que qualquer pessoa siga o conselho de um médico com base em seu estado de saúde.