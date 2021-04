Flat Earthers against Galileo and Science – The Chronicle

Os proprietários de uma Terra plana são aqueles que se opõem a Galileu e que acreditam que a Terra não é esférica, e afirmam que o sistema solar não existe, que a Terra é plana e existem duas estrelas ao redor deles, a lua e o sol , que o homem nunca foi à lua e que o sol gira em torno dele e não vice-versa. Ser uma Terra verdadeiramente plana significa não parar na única ideia de que a Terra é bidimensional, mas sim adotar uma série de teorias alternativas, da exploração espacial à história humana.

A primeira regra dos seguidores da Terra plana é que a Terra não é uma esfera, mas sim um disco delimitado por geleiras. De acordo com Flat Earthers, não há risco de cair no vazio porque ele é cercado por geleiras da Antártica. Como prova disso, os proprietários da Terra plana pediram para viajar para a Antártica sem receber qualquer resposta. Em 24 de novembro, enquanto o último dia do programa Focus Live acontecia no Museu de Ciência e Tecnologia de Milão, uma conferência para colegas de apartamento italianos também foi realizada em um hotel nos arredores de Milão. Uma oportunidade de ver essas personalidades que rejeitam tudo o que vem das ciências, das instituições e dos pesquisadores ao vivo.