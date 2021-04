Andrea, OSS: “A enfermeira coordenadora me obriga a lavar a roupa dos pacientes e me impede de fazer a higiene. Ela pode fazer isso?” – AssoCareNews.it

Andrea, a assistente social de saúde, escreveu: “A coordenadora de enfermagem me obriga a lavar a roupa dos pacientes e me impede de fazer a higiene. Ele pode fazer isso?”

Meu querido Administrador AssoCareNews.it,

Meu nome é Andrea Ciavaro Eu trabalho na área de saúde social. Tenho uma função na Lombardia, mas há alguns meses trabalho na Calábria graças à liderança.

Desde os meus primeiros dias de experiência de trabalho no sul, percebi que havia uma enorme lacuna entre o sul e o norte da Itália, especialmente em saúde e nas considerações que empregadores e patrões dão aos trabalhadores.

Há alguns dias, por exemplo, eu estava tendo uma longa briga com a coordenadora de enfermagem da unidade quando comecei a trabalhar na OSS. Isso me forçou a não me preocupar com a higiene do paciente, porque eu havia protestado contra as condições deteriorantes em que alguns pacientes se encontravam.

E não é só, porque ele me tirou das enfermarias e me obrigou a cuidar da roupa suja, ou seja, lavar e passar a roupa dos pacientes.

Uma verdadeira vergonha, um abuso de poder é abusar de nós como uma profissão de software livre.

Não tenho nada a dizer, infelizmente ninguém nos protege como classe.

Andrea Ciavaro, OSS