Algoritmos e ajudas virtuais para melhor acompanhar e atender os clientes. Em Pordenone, uma pequena empresa de alta tecnologia já desembarcou na América e agora visa a Austrália

Para reanimar o motor da economia, testado pela emergência da Covid, um clique no computador não é suficiente, mas definitivamente serve.

Por meio de meses de pesquisa e compras online, os clientes não são alcançados apenas por meio de sites, mas também por meio de IA, e agora está pronto para uso generalizado.

Uma loja de roupas, por exemplo, pode adicionar um assistente virtual ao site que pode ajudar um cliente na compra.

Muitas empresas de tecnologia são capazes de desenvolver oportunidades para inteligência artificial SistemEvo de Pordenone, Que estreou em San Francisco como uma empresa nacional e também está pronta para pousar na Austrália.

Existem oportunidades de carreira neste setor que devem ser construídas ou reinventadas. Pode-se encontrar, por exemplo, vindo junto com as características de “linguistas computacionais”.

No relatório, a entrevista com Michelle Sanjeon Empreendedor do setor de tecnologia

Resgatar um

(3-4 anos atrás estava disponível apenas para grandes nomes, agora está ao alcance de todos)

Michelle Sangyon – Empreendedora de Tecnologia

Apuramento g

(Ela não é nada mais do que uma licenciada em literatura ou pós-graduada em um curso baseado na web. Um professor que não tem um emprego agora pode se tornar um linguista algorítmico. Uma personalidade muito desejável, como se ela fosse de ouro)

Ainda não é como o Vale do Silício, ainda tem muita burocracia, mas a Itália pode deixar seu potencial de inovação brotar, em benefício da economia.

Michelle Sangyon – Empreendedora de Tecnologia

Livra-me

(Será interessante fazer as crianças entenderem que há muito o que fazer, o vírus está nos deixando de joelhos, mas você precisa ter as habilidades para se levantar novamente. Vejo ótimas oportunidades de negócios daqui a três anos. Estou disposto para ver as coisas de uma forma positiva, O famoso copo está meio cheio)