O clínico geral da fala desapareceu

Diz-se que bons italianos e italianos não cuidam mais do medo da hospitalização e da má aceitação das clínicas de saúde, mas também têm muito pouca possibilidade de entrar em contato com seu médico de família. Consulte o seu médico do convênio geral, e ele lhe dará as sugestões mais adequadas para conhecê-lo, tratá-lo e possivelmente solucionar algumas doenças, senão todas. Uma palavra, você acha quase impossível, o número da casa está tocando em branco, o número do celular é desconhecido, o número do estúdio na maioria das vezes ocupado ou tuuut, protege inutilmente. Quando você encontra, se você ainda não tem sorte de se recuperar, acontece às vezes, tem consulta, quando é, em média, cinco dias, aí se você não sarar no período, corre o risco de morrer ou no melhor exacerbação da doença. Não é que os italianos não queiram ser tratados, é que não podem. Tenho a sorte de ter seguro saúde privado, isso me custa esse direito, mas pode me dar mais alguns anos de vida, mas também tenho problemas com o clínico geral porque a primeira receita, o pedido para ver um especialista tem que partir do dele prescrição, e aqui o burro cai com a nomeação Depois de alguns telefonemas. Nós, filhos da pátria, resistimos e esperamos que a nossa saúde melhore quando ainda estivermos em idade consciente.

Salvo Benaz, [email protected]