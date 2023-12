A ciência revela que adiar o alarme pela manhã torna você mais inteligente

Soneca despertador Ou defina vários para torná-lo mais inteligente.

Isto é comprovado por um recente estudo sueco publicado em Jornal cientifico Jornal de Pesquisa do Sono. Ficar debaixo das cobertas por alguns minutos depois que o alarme toca por muito tempo é considerado um mau hábito, típico de quem é preguiçoso ou de quem fica acordado a noite toda.

No entanto, esta pesquisa dissipa esse mito, pois revela como não acordar imediatamente após o despertador é capaz de melhorar as habilidades cognitivas de um indivíduo durante o dia que enfrenta. É um excelente remédio para neutralizar o notório tratamento Sonolência matinal Ou típico depois do almoço, característico de quem acorda cedo.

A pesquisa em questão foi realizada porUniversidade de Estocolmo Isto se baseia em dois estudos precisos nos quais foram analisados ​​​​os hábitos matinais e de vigília de cerca de 1.732 pessoas, cuja idade média era de aproximadamente 34 anos. O primeiro estudo contou com a aplicação de um questionário no qual havia questões relacionadas aos hábitos de sono e vigília. Em vez disso, o segundo estudo teve como objetivo específico determinar quais efeitos o adiamento do alarme poderia ativar nos participantes.

A pesquisa descobriu que 69% dos participantes usam a função “soneca” ou definem vários alarmes pelo menos algumas vezes pela manhã. 71% dos que têm esse hábito têm esse hábito nos dias úteis. Aqueles que adiaram o alarme normalmente usavam isso para voltar a dormir, adiando o despertar e a saída da cama por cerca de 22 minutos, em média. O maior tempo de atraso encontrado pela pesquisa foi de cerca de 180 minutos. As pessoas que têm esse hábito geralmente são jovens ou que costumam dormir tarde da noite.

o as razões O que o leva a adiar o alarme é principalmente a fadiga, seguida por uma sensação de bem-estar debaixo das cobertas, à qual você não pode deixar de se entregar e, finalmente, a busca por um “despertar mais suave”. Os pesquisadores conseguiram determinar os efeitos desse hábito pedindo aos participantes uma definição aproximada 31 cochilos habituais. Foi retirada uma amostra de saliva dos participantes para avaliar seus níveis hormonais, ou seja, determinar os níveis de cortisol e dopamina. Depois de adiar o alarme, os participantes foram submetidos a vários testes cognitivos durante diferentes fases do dia.

Os resultados revelam que quem tira uma soneca de cerca de trinta minutos pela manhã antes de acordar tende a ficar mais alerta e ter melhor desempenho. Existem muitos efeitos positivos do ponto de vista cognitivo, como: Maior focoCapacidade de memória, menor percepção de sonolência após o almoço e sobretudo estado geral de bem-estar.