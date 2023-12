A obrigatoriedade do uso de máscaras remonta ao Buzzi mas a Covid não tem nada a ver com isso (ou quase)

Milão, 16 de dezembro de 2023 – Al-Bouzi, para’Hospital Infantil Milão, onde até quinta-feira era raro encontrar alguém usando-os nas áreas comuns, As máscaras são mais uma vez obrigatórias. Em todos os lugares, Não apenas em serviços com pacientes “frágeis, idosos ou imunocomprometidos”, especialmente aqueles que necessitam de cuidados altamente intensivos, conforme exigido pela legislação nacional; Além disso, cada hospital pode prorrogar o compromisso “em função da situação de risco associada ao aumento da intensidade de propagação do vírus”.

E assim foi decidido no Buzzi semana passada, O chefe da Pediatria, Gian Vincenzo Zuccotti, relatou que teve até 160 entradas por dia Ela foi levada ao pronto-socorro e teve que transferir as crianças para outros hospitais da Lombardia. Maria Grazia Colombo sublinhou que a situação da unidade de Milão é especial porque a unidade de cuidados intensivos pediátricos está reduzida a cinco camas há um ano e meio – e o novo departamento que os trará de volta a nove camas será inaugurado “imediatamente após a Nova Ano.” , Comissário da Fatebenefratelli Asst -Sacco-Buzzi -, mas “o aumento das formas respiratórias que vemos todos os anos nos últimos meses foi um pouco surpreendente desta vez”, enfatizou Giuseppe Bandralli, Médico Chefe do Hospital Santi Paolo e Carlo de Milão e Vice-Presidente da Sociedade Nacional Italiana de Pediatria.

Para sitiar Pronto-socorros pediátricos É uma combinação de síndromes gripais e semelhantes à influenza, nas quais o Sars-CoV-2- Quem introduziu máscaras na vida de não pacientes e não especialistas é apenas um herói participante ao lado de outros vírus, especialmente o vírus sincicial respiratório responsável pela bronquiolite, que pode ser perigoso para crianças menores de dois anos, e bactérias .Ou Mycoplasma pneumoniae O que causou uma epidemia de pneumonia em crianças, na China, mas também na Europa. No entanto, a incidência de doenças respiratórias não é um problema apenas das crianças: na sexta-feira, o chefe de prevenção do Ministério da Saúde, Francesco Vaia, enviou uma circular às regiões recomendando testes e relatórios ao sistema de vigilância sobre “graves e complexos ”doenças. Síndromes gripais que requerem internação em terapia intensiva. Na última semana monitorizada (de 7 a 13 de dezembro), a Covid registou uma ligeira diminuição de novos casos positivos em Itália e na Lombardia, onde havia 11.341 casos de Sant’Ambrogio até à última quarta-feira, mais de 1.500 a menos que na semana anterior.

No entanto, as mortes ligadas à Covid-19 não estão a diminuir: 316 em Itália em sete dias, mais de um terço na Lombardia. O número de pacientes internados em hospitais está a aumentar favoravelmente: a nível nacional, a taxa de emprego médico sobe de 10,7% para 11,9%; Nos cuidados intensivos, 2,5 a 2,7% (240 internados no total). O virologista Fabrizio Brigliasco explicou que os números estão longe da crise, mas “30% deles estão hospitalizados especificamente devido à Covid”, sublinhando que “mais de 300 mortes por semana” em Itália “provavelmente atingirão um pico entre 400 e 500 .” Uma morte por semana. A semana “início de janeiro”. “A maioria são idosos, que sofrem de outras doenças e, infelizmente, não foram vacinados ou receberam apenas três doses”.

com 1.459.547 Injeções em todo o país Até 14 de dezembro – ou seja, depois de dois meses e meio – LNa verdade, a nova campanha contra a Covid-19 está enfraquecendo, inclusive na Lombardia que é a região mais “virtuosa” com 418.950 ingressos. Destes, 130.095 pessoas com mais de 80 anos, 125.637 pessoas na faixa dos 70 anos e 90.589 pessoas na faixa dos 60 anos foram injectadas, enquanto os lombardos com idades entre os 12 e os 59 anos, que se não fossem “frágeis” devido às doenças, foram injectados. ocupação, só poderão ser vacinados contra a Covid a partir de 20 de novembro, e em três semanas e meia já fizeram um total de 72.584.