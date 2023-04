Nuclear, cuidado com a propaganda que se faz passar por ciência: é perigoso porque é negado

Alemanha desligar seus três últimos reatores. Eles têm mais de 30 anos e fornecem 4% de suas necessidades de eletricidade. lá França Ela produz 70% de sua eletricidade a partir da energia nuclear e decidiu iniciar um “renascimento nuclear”.

Qual é a melhor decisão? O que a ciência realmente diz sobre a energia nuclear? É verdade que aqueles que se opõem à energia nuclear são “como incorruptos”? Poderia ser uma nação europeia tão grande Alemanha Indo “contra a ciência”, como alguns afirmam?

Estou envolvido com publicações acadêmicas há mais de 10 anos e, a princípio, era assunto de alguns entusiastas. Agora está se tornando mais popular, mas está à deriva preocupante. A divulgação significa dizer ao público de forma simples e com o mesmo rigor do artigo científico o conhecimento já incorporado pelos especialistas, destacando os custos e benefícios em um caso particular.

o Vacinas Eles salvaram inúmeras vidas humanas, mas nos tornamos incorruptos ao dizer que a “vacina italiana” não ajudou contra a Covid? A imitação de outros países nem sempre funciona nas realidades italianas específicas.

Em relação à energia nuclear (e não só) vejo uma força séria Propaganda ideológica e política Foi passado como uma generalização científica. Algumas pessoas, por causa de sua “bolha social”, acreditam que são protetores de uma “verdade” que apenas alguns poucos podem compreender. Eles podem ir tão longe quanto desejar a morte dos não vacinados ou atacar verbalmente aqueles que duvidam que a energia nuclear na Itália seja uma boa ideia. Editora Científica “Pai”, Pedro ÂngelaEles tomaram posições muito fortes contra a pseudociência, mas nunca elevaram a barra ou insultaram ninguém.

Mas na França, muitas vezes é ideal como um paraíso energético Baixas emissões de dióxido de carbono. A vida média de seus 56 reatores é de mais de 35 anos, o que indica problemas de confiabilidade. Metade deles foram retirados do ar no ano passado para reparar danos por corrosão sob tensão. Produção de energia caiu 30% e a França deixou de ser um tradicional exportador de eletricidade importador. A empresa estatal francesa de eletricidade EDF registrou perdas de € 19 bilhões. O preço inicial por megawatt agora para o primeiro trimestre de 2024 será de € 419 na França, contra € 169 na Alemanha.

Se a França vai continuar com reatores nucleares, ela tem que apresentar um plano para atualize-os E construir novas nos próximos anos, como anunciou Macron. Dúvidas sobre a realização deste projeto vêm de qualquer um fonte confiável como tempos financeirosque certamente não é a referência para quem se opõe a grandes investimentos.

Reatores não podem ser comprados no supermercado: eles só são construídos em série graças a um plano de investimentos tão grande quanto o atual China ou ÍndiaE não na Europa. Para os franceses, será preciso contratar e formar cerca de 100 mil profissionais nos próximos anos.

Uma das coisas mais importantes é costuras. Leva muitos anos para preparar pessoal especializado que saiba trabalhar em todos os contextos do reator. Não surpreendentemente, a perda de habilidades em comparação com a década de 1970 e as soldas incompletas resultantes foram a principal causa do atraso do reator. Flamanvilleque está em construção desde 2007 e será (possivelmente) concluído em 2024, doze anos atrasado em relação à data prevista de entrega.

O start-up do primeiro novo reator francês está previsto para o final de 2027 e a data (de acordo com muitas pessoas muito otimistas) para a primeira produção de energia é em 2037, 14 anos depois.

Dados os problemas com o projeto francês, não é por acaso que ele teve que proselitismo entre outros países europeus. A Alemanha simplesmente decidiu desistir de 4% da energia nuclear e se concentrar nela renovávelque está em crescimento muito forte No mundo. É uma escolha baseada em custos e benefícios, não em “anti-ciência” ou “crime ambiental”. Há também um aspecto que muitas vezes é esquecido. A empresa estatal russa agora domina o mercado de combustível nuclear e a indústria nuclear Rosatom(Aqui está um artigo de energia da natureza Aqui está um Informativo).

Ainda não houve nenhum nesta área Penalidades Por causa da oposição dos países nucleares europeus. Temos certeza que depois do gás é bom dar de cara com outro dependência de energia nuclear Da Russia?

Alguns argumentam que o programa atômico da Itália ajudaria “descarbonização” e “combater as emissões que alteram o clima”, um tema pelo qual as gerações mais jovens se sentem particularmente apaixonadas.

Se a França vai ter um desafio difícil, então a Itália, começando na defesa, será desafiada mais complicado. Lembremos bem que o programa francês prevê uns bons 14 anos para a primeira produção de energia. Na Itália demoraria mais, pois é preciso escolher a localização das usinas. Supondo que “tudo corra bem”, a energia nuclear italiana poderia produzir algo desde o início dos anos 1940 e por muito pouco Fará uma contribuição significativa até 2050. China, o país que constrói o maior número de reatores no mundo, mais de 30 anos após o início do primeiro reator (1991) produzir apenas 5% de eletricidade nuclear (417 TWh). ventos E pv Por outro lado, embora tenha começado mais tarde (na verdade desde 2008), já atingiu os 15% (1180 TWh) com um crescimento recorde em 2022 (+20%, cerca de 200 TWh).

Mesmo a partir de amanhã, será nuclear italiano Absolutamente inútil Para as metas indicadas pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas: 2025 para o pico das emissões e 2030 para a metade em relação a 1990. A energia nuclear na Itália também é Prejudicial, subtraindo os investimentos de fontes renováveis ​​que, embora limitados, dão o seu contributo. Precisamos reduzir as emissões o mais rápido possível, não começar em 20 anos.

Então, há uma sobre energia nuclear na Itália Propaganda anti-científica O que esconde problemas, como o enorme problema de tempo. perigoso porque negação ao problema climático. Confiemos na ciência e não naqueles que vendem posições ideológicas sobre a ciência.