O que é verdade sobre as regras de má sorte?

Se algo der errado, um erro acontecerá.

lá Lei de Murphy é uma série de Paradoxos pseudocientíficos irônicos quem iria organizar Má sorte diariamente. Sempre que estamos com pressa, nos deparamos com um sinal vermelho. Toda vez que lavamos o carro chove. E toda vez que furamos um pneu, temos uma data importante. Brevemente, “São as ações que tomamos que determinam seu fracasso.”.

claramente não É uma lei científica real, mas é apenas uma teoria engraçada Ele tenta entender os pequenos incidentes que acontecem conosco todos os dias. Mas a Lei de Murphy é totalmente fabricada ou é baseada em fatos?

Existe evidência de que o universo está “conspirando contra nós”?

Uma Breve História da Lei de Murphy

O que mais tememos é uma forte tendência de acontecer de fato.

Teodoro Adorno (1903-1969)

Foi o cientista que inventou essas estranhas regras Edward Aloysius Murphyum soldado da Força Aérea dos EUA.

Em 1949, Murphy experimentou os efeitos da desaceleração rápida em pilotos. Para coletar dados, 16 eletrodos devem ser colocados em 16 partes do corpo da pessoa examinada. Os eletrodos podem ser colocados de duas maneiras, apenas uma das quais está correta.

Após o início dos testes, os técnicos perceberam que não haviam registrado nenhum dado, pois todos os 16 eletrodos haviam sido posicionados incorretamente. O estudioso comentou sobre o evento desta forma:Se houver duas ou mais maneiras de fazer algo e uma delas pode levar ao desastre, alguém certamente escolherá essa.“.

Quando essa frase veio na palestra de um médico militar John Paul StaubA lei de Morby cristalizou.

Arthur Bloch Essas leis do pessimismo foram compiladas em um livro satírico contendo uma série de episódios infelizes da vida cotidiana.

A hierarquia matemática da lei de Murphy

Para o cânone de um inventor, Murphy é altamente estruturado: ele até existe axiomas E resultado normal!

o O primeiro axioma A Lei de Murphy fala muito: Se algo der errado, um erro acontecerá.

Existem 10 resultados normais como “Tudo leva mais tempo do que você pensa. ou “Toda solução sempre cria novos problemas.. verdadeiramente “Se você antecipar quatro maneiras possíveis pelas quais algo pode dar errado e prever que isso acontecerá, você detectará imediatamente uma quinta.”.

Você já se perguntou por que o dia em que derrama café é o dia em que coloca seu vestido novo? Bem, porque constante de Murphy:”As coisas são danificadas na proporção de seu valor.”.

de acordo com lei de jombersonem vez de, “A probabilidade de algo acontecer é inversamente proporcional à conveniência disso.”.

Existe alguma verdade na Lei de Murphy?

Primeiro, o fato de que algo aconteceu improvável Isso não significa que não possa acontecer na primeira tentativa ou que não possa ser repetido em breve. Em alguns casos a mesma coisa cálculo de probabilidade e a compatibilidade Eles fornecem uma explicação para os eventos que acontecem conosco. Em outros casos não.

Vamos dar um exemplo. Se você esperar um ônibus tardeEm breve, os três estarão juntos.

Vamos imaginar que o primeiro ônibus saia já atrasado. Isso vai ficar mais tempo nas paradas para pegar todas as pessoas esperando e se amontoar. A segunda (se você sair no horário) terá menos pessoas para pegar nas diferentes paradas, então será mais rápido e você chegará mais cedo na primeira parada. O mesmo vale para o terceiro ônibus que entrará na fila logo depois.

Em suma, para esta única coisa esclarecimento!

Outro exemplo. Como é que quando estamos com pressa parar sempre vermelho?

Os semáforos são sincronizados para que possamos pegar uma série de verdes ao dirigir em velocidade constante. Se estivermos com pressa, aceleramos, depois quebramos a chamada “pista verde” e pegamos a vermelha! Para explicar bem isso, criamos um vídeo que explica em detalhes Como funcionam os semáforos.

Por que a torrada está sempre ao lado da geléia?

Em 1995, o físico inglês Robert Mathews Muitos alunos participaram de uma uma experiência. Eles tiveram que passar manteiga na torrada e colocá-la em uma mesa alta 1,5 metros. total 9000 torradas foram abatidos e 6.101 deles foram abatidos com manteiga no chão. Então, cerca de 2 de 3!

No entanto, o experimento também incluiu outro teste. Outro grupo de crianças teve que marcar apenas um lado da torrada com um marcador e marcá-lo com uma letra maiúscula B (para ghee). Mais uma vez, quando solta de uma altura de 1,5 metros, a torrada cai com a face voltada para baixo na maioria das vezes.

Isso prova que a culpa não é da manteiga! De fato, seu peso é insignificante. O que realmente importa é que se uma torrada cair 1,5 metro, ela não cabe tempo para vire duas vezes. Portanto, a altura da queda determina em que direção ela cairá!

A velocidade de rotação da torrada que cai de nossas mãos costuma ser muito lenta para permitir que ela gire totalmente antes de atingir o solo.

Outras vezes não há resposta para o azar

Por que seu carro quebra a caminho de uma reunião importante?

Neste caso, não há nada a dizer. A resposta está na explicação eu mesmo de memória seletiva. Simplificando, só lembramos do que nos interessa e esquecemos todas as vezes que um carro nos trouxe perfeitamente ao nosso destino.

Em suma, a Lei de Murphy afirmaUma hipótese infeliz, atribuindo-o a mais possibilidade do que realmente é. é totalmente proposital bem-humorado. Com exemplos de pequenos infortúnios do cotidiano, ele garante que os leitores se encontrem perfeitamente nessas situações!

Infelizmente não existe uma lei que rege o universo. A única coisa que podemos fazer é levar isso de ânimo leve. Afinal, como diz a filosofia de Murphy: Sorria, amanhã será pior!