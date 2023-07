Carteiro bebe 10 litros de água por dia, pensa que é diabetes, mas é um tumor cerebral: a história de Jonathan

Beba por dois anos mesmo Dez litros de água por dia. A sede constante que os médicos atribuíram inicialmente diabetes. Então ele viveu Jonathan Plummerum inglês de 41 anos, que depois descobriu, após exames que fez com especialistas e tratamentos sem sucesso, que tinha Tumor cerebral. Uma história não tão nova, mas com 20 anos de idade, que ressoa com o testemunho do protagonista, originário de Falmouth: «Tinha uma sede constante que não conseguia saciar. Foi um período difícil que me tirou vários dias de folga e também sofria de cansaço extremo.”

Jonathan: “Depois do diagnóstico, você me destruiu.”

Jonathan descobre que tem um tumor no cérebro graças a um exame oftalmológico, que revela uma anomalia. A partir daí, a visita do especialista ao Hospital Derriford para uma ressonância magnética revelou uma grande massa neoplásica. “Nunca imaginei que a causa fosse um tumor no cérebro, muito menos que fosse percebido durante um exame de vista. Fiquei arrasado”, revelou Jonathan, que trabalha como carteiro.

tratamento

Após trinta rodadas de radioterapia e terapia com esteróides, Jonathan está livre do câncer. Durante toda a sua vida ele será forçado a tomar remédios, mas o pior mal foi erradicado. Livre-se do câncer. Ele continuará usando drogas pelo resto da vida, mas pode dizer que está vivo.

“Somos gratos a Jonathan por compartilhar sua história e é ótimo saber como ele encontrou positividade após um diagnóstico tão terrível”, disse Mel Tilley, MD, presidente da Brain Tumor Research Westerns.Sua história nos lembra que os tumores cerebrais são aleatórios. Eles podem afetar qualquer pessoa de qualquer idade. Estamos determinados a mudar isso, mas somente trabalhando juntos seremos capazes de melhorar as opções de tratamento para os pacientes e, finalmente, encontrar uma cura.”

Leia o artigo completo

no mensageiro