Criações de Fabrizio Bonimazi para (re)descobrir a ciência

Data de publicação: sexta-feira, 09 de junho de 2023 – Redação

GROTTAFERRATA (Cultura) – Apresentação do livro esta tarde no Palazzo Grutter

Ele ponderou os fenômenos científicos, interpretou-os e compreendeu seu significado profundo, seguindo aproximadamente os ensinamentos das filosofias orientais.

Esta é a intuição que levou Fabrício Bonimazi, Um engenheiro especialista em energias renováveis, para experimentar seu trabalho antes do meio-dia, foi apresentado no Palazzo Grutter como parte da revisão literária encomendada pela administração do município de Grottaferrata.

“O significado da “realização” – explica o autor – é precisamente este: ler e reinterpretar a natureza, a ciência, chegar à consciência da mensagem, o significado mais profundo”.

Algo que, como mencionado, remete diretamente às filosofias orientais que Bonimazi tanto aprecia.

Adotivo Grottaferrata, o autor adora analisar a natureza em todas as suas formas. “O livro, lançado há alguns meses, reúne reflexões que podem, a meu ver, ser lidas e interpretadas de forma mais completa e profunda.”

O livro também está à venda na Amazon e está fazendo sucesso.