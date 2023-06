Bactérias no atum: o produto perigoso que você não deve comprar

Novo aviso do Ministério da Saúde para recolher um produto à base de atum devido à contaminação por listeria.

Existem muitos produtos que podem ter causas mais ou menos graves retirado ou retirado do mercado. Todos os anos, os inspetores de saúde realizam milhares de verificações para proteger a saúde dos cidadãos e prevenir riscos graves.

As razões subjacentes a estas medidas são as mais variadas como, por exemplo,Rotulagem incompatívelÉ quando um ingrediente não está indicado corretamente na embalagem. Outro motivo frequente é a presença de Corpos estranhos dentro das embalagensRecentemente, uma conhecida marca de iogurte teve que fazer o recall de um lote de produtos que resultou na descoberta de um pedaço de metal em um de seus potes.

Os fabricantes são obrigados a obter uma série completa de licenças para certificar Conformidade com as normas de saúde e segurança do trabalhador. Mas podem ocorrer verificações aleatórias ou excesso de relatórios causados ​​por violações comida contaminada.

Estes são casos muito perigosos porque representam um risco significativo para a saúde do consumidor Por isso, devem ser comunicados imediatamente. Os produtos denunciados não devem ser consumidos de forma alguma e devem ser devolvidos ao ponto de venda onde foram adquiridos.

Menciono molho de atum por causa do risco de listeria

O recall mais recente publicado pelo Departamento de Saúde refere-se a “Molho de atum com radicchio” da marca Cucina Nostrana srl ​​​​Unipersonaleproduzido na fábrica localizada na Via Sergio Toniolo n 3, identificado pelo número CE IT 2340.

O produto ao qual o lote pertence 23214 23215Oferecido para venda em Pacotes de cerca de 250 gramas. As razões do recurso foram as seguintes:Presença de Listeria monocytogenesA orientação é não consumir o produto e devolvê-lo ao local onde foi adquirido.

Perigos da Listeria em produtos alimentícios

lá Listeria é um gênero de 6 bactérias que são comumente encontrados no meio ambiente e podem contaminar os alimentos. em volta bactérias gram positivas atacando diretamente o sistema imunológico. O consumo de alimentos contaminados pode causar sintomas como náuseas, vômitos e diarreia acompanhados de febre, calafrios e dores musculares. Por serem semelhantes, os sintomas costumam ser confundidos com os da gripe comum.

Se os sintomas aparecerem, Procure atendimento médico imediato. A listeria pode ser muito perigosa, especialmente para pessoas com mais de 60 anos, pessoas frágeis e mulheres grávidas, pois prejudica seriamente a saúde do feto.