O que sabemos sobre a misteriosa e desconhecida energia escura?

96% do universo consiste em um tipo completamente desconhecido de matéria e energia (daí o adjetivo “escuro”).

É estranho como a natureza deu ao homem acesso a uma parte tão pequena do universo. Querendo usar uma metáfora (cósmica) do bolo, de um total de 25 fatias, um homem só consegue ver uma, e as restantes 24 fatias são um mistério para já!

O espectro eletromagnético

a luz Que chega até nós dos objetos mais próximos do sistema solar, bem como dos objetos mais distantes do universo É o principal transmissor de informações que podemos obter.

Exatamente é luz da luaPor exemplo, aquele que revela as características de sua superfície, com cadeias de montanhas e crateras de impacto, aquele que vem de Júpiter e que revela sua atmosfera com faixas coloridas, aquele que vem do universo profundo que revela a presença de aglomerados de galáxias e como o próprio universo está se expandindo.

mas, A luz que nossos olhos podem ver é apenas uma parte muito pequena do que é chamado de espectro eletromagnético. Simplificando, existem ondas de luz que são menos ou mais ativas do que as ondas visíveis e são completamente invisíveis ao olho humano.

Fora Ondas de rádio e ondas infravermelhasPor exemplo, com energias muito menores de ondas visíveis, bem Existem raios-x e raios gama de energias muito mais altas. Muitos objetos e fenômenos astronômicos, ao invés de emitirem ondas de luz, ou além de emitirem ondas de luz, emitem ondas de rádio ou raios-x.

O ramo da astronomia que estuda o universo por meio de ondas de rádio é a radioastronomia, e o ramo que estuda o universo por meio de raios X e raios gama é X ou astronomia de alta energia.

Para “ler” a informação transportada por estas ondas invisíveis, foram construídos detectores especiais que permitem a sua obtenção Imagens de rádio ou imagens X desses objetos e fenômenos astronômicos.

Componentes do espectro eletromagnético dos quais a faixa visível ocupa uma pequena parte.

O sol, por exemplo, emite principalmente luz visível, mas também ondas de rádio e ondas X. É invisível ao olho que é detectado por radiotelescópios ou satélites equipados com detectores específicos para radiação X.

Os avanços tecnológicos de hoje nos permitem explorar o universo em todo o espectro eletromagnético.

Porém, apenas 4% do universo emite radiação eletromagnética!! Então Tanto as ondas visíveis quanto as invisíveis nos permitem explorar apenas uma pequena parte do universo.

O lado obscuro”

A matéria como a conhecemos, ou seja, composta de átomos, é apenas uma das 25 fatias da torta cósmica.

Nós sabemos, mas é só isso, aquilo Os 96% restantes do universo são compostos de um tipo completamente desconhecido de matéria e energia (daí o adjetivo “confuso”). A existência desta matéria e energia, que não podemos observar diretamente, foi inferida a partir de evidências indiretas.

Evidência indireta da matéria escura

Sabemos que o movimento dos corpos celestes está relacionado com a sua massa. Graças às leis de Kepler e à lei da gravitação universal do movimento, podemos deduzir a massa ou, conhecendo a massa, podemos descrever o movimento.

O que os astrônomos notaram é que Em larga escala, o movimento de galáxias e aglomerados de galáxias, justificado pelas conhecidas leis da física, requer a presença de uma massa muito maior do que a observada. Como esse aglomerado não é visível, ele foi chamado de “escuro” pelo astrônomo Fritz Zwicky em 1933.

Estima-se que a matéria escura componha 27% do universo

Em várias ocasiões, acredita-se que essa matéria escura tenha sido identificada em anãs marrons, nuvens moleculares de gás, neutrinos e buracos negros. Estes são componentes conhecidos do universo, mas são difíceis de detectar por causa de sua baixa luminosidade (ou nenhuma no caso de buracos negros).

No entanto, todos esses ingredientes combinados, em última análise, compunham apenas algumas centenas por cento da matéria escura. Voltando à metáfora, são apenas algumas migalhas em comparação com os 24 slides que faltam.

Um exemplo de um grupo de galáxias.

Evidência indireta de energia escura

Se a matéria escura está de alguma forma sujeita à força da gravidade e, portanto, tem um efeito cumulativo nas estruturas existentes no universo, então O fato de o universo estar em estado de expansão acelerada levou à hipótese de que existe um componente cujo efeito é contrário, ou seja, repele, sendo assim uma forma de energia.

Estima-se que a energia escura seja responsável por 69% do universo

não é avaliado em qualquer uma das formas conhecidas de energia Tem sido chamada de energia escura.

Matéria e energia escura atuam de forma oposta e, em sua rivalidade, determinam o destino da evolução do universo.

Lembre-se que massa e energia são duas formas diferentes da mesma coisa, estima-se que energia escura e massa somam 96%.

A busca por matéria e energia escuras é um dos desafios mais emocionantes da física e da astrofísica modernas. Houve e ainda há muitos projetos dedicados a este estudo, como acenou E Euclides ESA.