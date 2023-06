Seu melhor amigo para o verão é este vegetal: do superbronzeado à pele brilhante

Existe um vegetal que não só é o protagonista do verão, como também é capaz de nos dar um bronzeado perfeito e uma pele muito lisa. É isso que é.

Junho já começou. Mas também é verdade que este ano as altas temperaturas e os lindos dias de sol que caracterizam o verão parecem demorar a chegar. Afinal, é exatamente isso que desejamos na estação quente e, além das noites ao ar livre com os amigos e das férias, vivemos em nome do relaxamento, da diversão e dos momentos de praia.

Outra coisa que todos nós amamos no verão é, claro,“bronzeado. Neste sentido, como já todos sabemos, é importante proteger a nossa pele com cremes de exposição solar adequados. E para nos dar um impulso extra ao processo de bronzeamento e, ao mesmo tempo, nos fornecer proteção UV por dentro, a nutrição também vem em nosso auxílio.

Bem, sim: alguns alimentos, de fato, contêm substâncias que contribuem para a estimulação da melanina. Entre eles, há também um vegetal em particular, amado por todos e muito versátil. Se você estiver interessado em aprender mais, continue lendo.

O vegetal que nos protege e estimula o bronzeado

Depois de passar meses e meses sofrendo com o frio e se protegendo dele com jaquetas de lã e jaquetas acolchoadas, a vontade de vestir um maiô e ir para a praia é mais forte do que nunca. Finalmente, esse momento chega lentamente, por isso é bom não se surpreender com as influências do sol.

Como já mencionado, para bronzear, mas ao mesmo tempo proteger a pele, é necessário aplicar os cremes protetores adequados em todo o corpo. Porém, nem todo mundo sabe que além da exposição solar, As cenouras também desempenham um papel muito importante no processo de curtimento.

Este vegetal é, de fato, rico em uma substância chamada betacaroteno. É um ingrediente antioxidante capaz não só de estimular a melanina, mas também de nos dar proteção adicional contra os raios UV. Além disso, as cenouras são ricas em vitaminas, especialmente do grupo C e E. Estas últimas são essenciais para a saúde do nosso intestino durante os meses de verão, enquanto os sais minerais presentes nos respectivos vegetais nos permitem repor os perdidos pelo suor.

Podemos decidir consumir as cenouras da maneira que mais gostamos. Eles são perfeitos crus em saladas e também colocados em uma centrífuga fresca com maçãs, por exemplo. Mas cozidos e temperados com apenas uma gota de óleo trazem mais nutrientes do que podemos imaginar: na verdade, assim é mais fácil assimilar a vitamina A contida neles. No entanto, como em tudo, os excessos nunca são recomendados: na verdade, o abuso da cenoura pode levar a níveis muito elevados de caroteno no organismo, resultando em descoloração da pele em tons amarelo-alaranjados.