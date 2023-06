Canadá está queimando sua imagem de satélite, 160 mil hectares queimados

O Canadá em chamas, cujo envoltório de fumaça e cinzas se estendeu até a cidade de Nova York, foi fotografado por satélite: até agora, segundo dados atualizados em 5 de junho pela Agência de Prevenção de Incêndios de Quebec, mais de 160.000 hectares de terra foram queimados. , que é muito maior do que a área média afetada pelos incêndios nesta temporada, que é de cerca de 247 hectares. Segundo o mesmo órgão, os atos inusitados de violência ocorridos neste ano também se devem às altas temperaturas e às condições de seca que ocorreram na região.

A temporada de incêndios em Quebec, a província mais atingida no leste do Canadá, geralmente começa no final de maio. Mas este ano, no início de junho, surgiram dezenas de novos incêndios extraordinariamente intensos, alguns deles provocados por raios. Em 3 de junho, a fumaça dos vários surtos foi fotografada pelo satélite Aqua da NASA, um satélite lançado em 2002 que orbita a Terra para estudar precipitação, evaporação e o ciclo da água. Em 5 de junho, mais de 150 incêndios ativos somente em Quebec e mais de 200 incêndios em todo o país estavam fora de controle.

Logo após o início dos incêndios, mais de 20.000 residentes afetados receberam ordem de evacuação. A fumaça disparou vários alarmes de qualidade do ar: em 4 de junho, um índice de qualidade do ar de partículas finas, o chamado PM 2.5, foi classificado como insalubre em várias regiões do Canadá e o mesmo aconteceu em grandes áreas do Canadá. Nordeste dos Estados Unidos nos últimos dias, de Nova York à Carolina do Sul, com 13 estados afetados. Não parece que a situação vá melhorar tão cedo: o serviço de meteorologia alertou para uma possível piora nos próximos dias.