Perca quase 10 quilos em poucos dias: as dietas das estrelas estão na moda

As férias estão chegando e você quer chegar a tempo para um ajuste de roupa? Veja como perder 10 quilos em apenas alguns dias

O ensaio de maiô está chegando, mas você não quer ficar despreparada? Não é fácil Você perde peso em pouco tempoMas existem maneiras que definitivamente irão ajudá-lo a acelerar seu metabolismo. É bom lembrar que os quilos extras muitas vezes são consequência estilo de vida errado Sobre a mesa e vida estável.

O que damos através da alimentação é o que nos move Serve aos nossos corpos. Quando abusamos do “combustível”, ele acaba se transformando em tecido adiposo. Claro que existem alimentos que fazem isso eu vou ser mais gordo. A “Dieta do Metabolismo Rápido” se tornou popular entre as celebridades porque promete perder 9 quilos em 4 semanas, e pode ser seguida seguindo-a.

Como perder peso com a dieta do metabolismo rápido

Antes de aprofundar este parágrafo, é bom lembrar que o melhor é consultar um nutricionista ou especialista antes de iniciar uma dieta. Além disso, cada pessoa precisa de um programa pessoal. Também é útil lembrar que a perda de peso é condicionada por vários fatores, um dos quais é a situação inicial.

Haylie Pomroy, autora de The Fast Metabolism Diet, promete ajudá-lo a perder peso 9 quilos em 4 semanas Ao comer certos alimentos em determinados momentos do dia. O livro também inclui uma lista de alimentos a evitar e receitas que incentivam a atividade física associada à dieta.

o programa Ocorre em três etapas por quatro semanas. Ele contém ingestão variável de calorias e quantidades com base em suas metas de perda de peso. Você deve comer pelo menos 5 refeições por dia e eliminá-las Açúcares, laticínios, cafeína, figos, fermento, trigo, milho e farinha de soja. No entanto, cortar completamente os carboidratos não é recomendado para pessoas magras ou com baixo nível de açúcar no sangue. O programa é apresentado como um milagreiro para aqueles que estão acima do peso ou obesos.

As três etapas do programa alimentar para a dieta

No O primeiro estágio Recomenda-se comer alimentos como proteínas e frutas com alto índice glicêmico, como peras, mangas, abacaxis e melancias. É muito importante comer grãos integrais ricos em carboidratos, como aveia, arroz integral, macarrão de espelta e arroz integral. Esses alimentos são projetados para estimular a glândula tireóide e queimar gorduras, proteínas e carboidratos de forma mais eficiente, convertendo o açúcar em energia, em vez de armazená-lo como gordura.