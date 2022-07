Seca, controvérsia Tosi-Michetti: “Não vamos testar a ciência”; ‘O problema é cultural’

60% menos chuva que a média e 2 graus a mais nas temperaturas. ProsseguirAviso de seca Na Itália, e agora as consequências começam a aparecer sobretudo na agricultura, a ponto de Coldiretti estimar os danos ao setor agrícola em 6 bilhões. No visor, o desperdício diário de água. por Mário Tozigeólogo e escritor de ciência, “O problema é a natureza cultural: Se a gente não entender que a água, além de ter um preço, é um valor, é muito difícil conseguir economizar. Os principais problemas, deste ponto de vista, são a agricultura e a indústria. E aqui o ponto não é tanto sobre as mudanças climáticas, mas sobre o uso imprudente de um recurso: a tecnologia é bem-vinda quando nos ajuda a consertar algo que precisa ser consertado agora, mas vamos nos perguntar o problema cultural”.

Também de acordo com Tozi, o Prof. Enrico Michettique exige medidas abrangentes, capazes de resolver problemas de longo prazo: “As intervenções devem ser estruturais, como a captação de água em cisternas e reservatórios. Temos grandes perdas nos canais”. ponto para um geólogo é um: bandeira de discussão. “Suspeitamos um pouco disso, exceto quando afeta a sociedade: discutimos pandemia, mudança climática e evolução de espécies, mas não nos importamos com coisas que parecem não ter efeito sobre nossos funcionários”.