Sintomas e como é transmitido

Medo na Espanha para quem vem dela cabeleireiro. lá micoseUma doença infecciosa que se espalha rapidamente. nenhuma coisa revista Onde não falar sobre isso. E os dermatologistas estão soando o alarme: é uma fuga real. Tanto que há dois anos houve um aumento nos casos de infecções fúngicas do couro cabeludo. Já serão pelo menos 107 casos confirmados. puni-la a estudar Publicado na revista Actas Dermo-Sifiliograficas.

o que é micose

Micose é uma doença altamente contagiosa. Basicamente é um fungo que afeta principalmente crianças de seis meses a 12 anos. Os sintomas da infecção incluem coceira, descamação, perda de cabelo e, às vezes, inflamação, vômito, dor ou febre.

Porque os casos estão aumentando

Entre as hipóteses apresentadas pelos autores do estudo está uma baseada nele Os jovens tendem a ir ao cabeleireiro com mais frequência. Mas também o tipo de corte: “volumizado” (daí também o corte duplo) ou raspado na nuca. Fatores que “poderiam ter contribuído para a disseminação da micose por meio de barbeadores elétricos infectados”. Assim, a chave é a higiene para cabeleireiros. “É possível que materiais de barbear contaminados sejam compartilhados entre diferentes clientes de alguns cabeleireiros que não seguem as regras de desinfecção física”.

sintomas de micose

Os sintomas mais comuns costumam ser:

coceira intensa

A área forma crostas e o cabelo cai, deixando manchas calvas muito visíveis na área afetada

Manchas redondas de pele escamosa ou inflamada onde o cabelo se quebra no couro cabeludo ou perto dele

Manchas que aumentam lentamente com pequenos pontos pretos onde o cabelo está caindo

Cabelo quebradiço ou quebradiço que pode facilmente quebrar ou arrancar

Áreas sensíveis ou doloridas no couro cabeludo

Em alguns casos, pode ocorrer inflamação, supuração, dor e febre.

Como a micose se espalha e como evitá-la

A infecção ocorre pelo contato direto entre os esporos do fungo e o couro cabeludo de uma pessoa infectada. motivo para focar barbeadores elétricos, que foi identificado como a causa do surto. Segundo especialistas, o diagnóstico precoce é essencial para poder iniciar o tratamento rapidamente antes que os sintomas piorem. Assim que forem detectados os primeiros sinais, é aconselhável ir a uma clínica de dermatologia para confirmar o diagnóstico e poder criar um tratamento que exista especificamente para este fungo e seja muito eficaz.