Olfato: Por que uma fragrância forte nos deixa doentes?

Adicionamos uma nova peça ao nosso conhecimento sobre piscinas sistema olfativo Inclui centenas de receptores diferentes trabalhando simultaneamente. Até agora, pensava-se que o número de neurônios sensoriais olfativos envolvidos aumentava com o aumento da concentração de odor. Agora, porém, uma equipe de pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara (EUA), descobriu que, acima de um certo limiar, os neurônios ficam silenciosos e param de perceber o cheiro. “É uma característica, não uma falha, do sistema”, especifica Matthew Lewis, um dos autores do estudo. Publicado em Science Advances.

suga muito. Pensemos no jasmim: geralmente usado como perfume aromático por seu delicado aroma floral, quando sentimos o cheiro do óleo essencial concentrado, o aroma torna-se revoltante e fermentado. Isso acontece porque o cheiro predominante da planta atinge níveis tão altos que “desliga” nossos neurônios olfativos, que passam a perceber outras notas da “fragrância”: acontece que o cheiro do jasmim também contém escatol, uma substância orgânica que tem gosto de fezes.

“O mesmo perfume pode ter estruturas olfativas diferentes com base em sua concentração diferente”, explica Lewis. “Isso explicaria por que algumas fragrâncias são consideradas muito distintas em concentrações baixas, médias e altas.”

Experiência. Para chegar a essas conclusões, os pesquisadores analisaram o comportamento de algumas lagartas moscas da frutae modificá-los para deixar apenas um neurônio olfativo ativo e colocá-lo a uma certa distância da fonte do odor. Mesmo com apenas um ducto olfativo ativado, as larvas se moviam em direção ao cheiro, mas paravam em um ponto; Ao repetir o experimento com um neurônio menos sensível, as larvas se aproximaram da fonte do odor antes de parar.

Para entender mais, os cientistas mediram a atividade dos neurônios sensoriais das moscas e descobriram que o sinal enviado ao cérebro aumentava com o aumento da concentração (e proximidade) do cheiro. Em vez de permanecer constante uma vez que um certo limite foi ultrapassado, a atividade caiu para zero: acima de uma certa concentração, o odor não era mais percebido.