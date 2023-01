Muitas pessoas se perguntam se o pão engorda ou não. Algumas pessoas estão acostumadas a comer pão todos os dias, seja no almoço ou no jantar, e às vezes até exagerando. Então vamos ver se você pode realmente comer pão sem ganhar peso ou não.

É verdade que pão engorda? Preste atenção na resposta

Como sabemos, o pão é composto por carboidratos e também é pobre em hidratação, mas quanto menos água houver no alimento, mais calorias ele terá. Esse alimento tem alto índice glicêmico, mas isso não é sinônimo de ganho de peso ou emagrecimento. Na verdade, não é o pão em si que causa os quilos extras. Tudo, se tomado de forma balanceada, pode ser consumido sem problemas e sem medo de engordar. Claro, com alguns produtos, você ainda precisa ter um pouco mais de cuidado do que com outros. Além disso, alimentos com menor índice glicêmico saciam mais e, portanto, são consumidos em menores quantidades.

Todo mundo é diferente e, portanto, também ganha peso em diferentes partes do corpo, mas as mais comuns são o abdômen e as coxas. Mas é preciso dizer que a culpa não é dos carboidratos, se consumidos de forma saudável e balanceada não são tão ruins quanto você pensa.

Se você quiser comer macarrão ou pão em uma dieta sem ganhar peso, siga algumas regras simples. Primeiro de tudo, você precisa fazer exames de sangue e também olhar para a massa magra. Devemos também considerar o quociente respiratório e se a pessoa em questão realiza ou não atividade física.

Em média, uma porção de pão tem 50 gramas e pode ser consumida diariamente, além de macarrão, arroz ou espelta. Por fim, podemos dizer que não é o pão ou qualquer outro alimento que comemos que nos engorda, mas sim as quantidades que consumimos. Assim, nas quantidades certas, você pode comer de tudo, mesmo fazendo dieta.