Teramo – Esta manhã, na Prefeitura, ele assinou um contrato de comodato para outorgar a concessão de parte dos prédios do Parque da Ciência para a Secretaria Especial de Reconstrução do Terremoto de 2016 – Região de Abruzzo. A fiança foi assinada pelo Prefeito Jianguido de Alberto e pelo Diretor da URSS, Dr. Vincenzo Rivera também contou com a presença do vice-prefeito Giovanni Cavallari.

É assim que eu nasci Castelo Al-Tameer, Cuja localização na capital era altamente desejável porque Teramo é cada vez mais o centro nervoso, Em um momento histórico como o presente. O site aparece na capital da sede da URSS como Conclusão mais feliz do ponto de vista logístico, Sendo central para territórios regionais participando de eventos sísmicos e associação com escritórios técnicos municipais, Ambos são do ponto de vista da eficiência Como medida preventiva, facilita as atividades de todos os envolvidos na reconstrução: técnicos, empresas e cidadãos.

agora mesmo, Execute a URSS, Também para reconstruções especiais que já apresentam grande aceleração, Outro aumento aparecerá Graças ao fato de que será possível desenvolver o novo site Práticas de condução de uma maneira Homogêneo e uniformePara melhorar o serviço, o relacionamento com os usuários e a preferência pelo processo de reconstrução público e privado.

Hoje é o culminar de uma medida que começou em fevereiro passado e assim Embrulhado em muito pouco tempo. O prefeito agradece ao distrito e à União das Repúblicas Socialistas que cooperaram com o município, o que permitiu que a “Cittadella della Ricostruzione” de Teramo decolasse, tornando-se de fato Um ponto de referência essencial e essencial.