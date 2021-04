Ministério da Saúde, Orientação sobre Tratamentos Eficazes

Para aqueles infectados com Covid, uma série de conselhos vem do Ministério da Saúde sobre o curso médico a seguir.

Doença do coronavírusOs especialistas aconselham o uso de paracetamol enquanto afirmam que os antibióticos não devem ser usados ​​em indivíduos com sintomas conhecidos do vírus. Mas com 92% de oxigênio ou menos, o médico assistente deve decidir o que fazer.

Leia também -> Micotoxinas | Massas contaminadas sem glúten | Grande perigo para as crianças

Nesse caso, o tratamento é iniciado no hospital ou oxigenação em casa. Outras substâncias que não devem ser consumidas são heparina, suplementos nutricionais e vitaminas de apoio, embora incluam lactoferrina e vitamina D. Ministério da Saúde Elaboração de um conjunto de diretrizes para a prevenção da Covid.

Tratando-se de um possível curso de medicamento, em casos de sintomas leves, com febre não superior a 38 graus, só para dar um exemplo, e com tosse, congestão nasal, cefaléia, hipoalergia, cefaléia, faríngea e outros condições conhecidas de qualquer maneira, em média Embora seja crônico, é possível seguir uma estratégia delicada.

Isso consiste, para o caso que acabamos de descrever, em tratamento de suporte sintomático. Para aqueles que são assintomáticos ou têm poucos sintomas (ou seja, com sintomas leves, como) em todos os níveis e estão sujeitos ao isolamento domiciliar, os parâmetros vitais e a evolução clínica devem ser monitorados constantemente, assim como o nível de oxigênio.

Leia também -> Confisco de alimentos | Bata a famosa empresa italiana | A marca FOTO

Covid, os tratamentos recomendados pelo Ministério da Saúde

O paracetamol no início dos sintomas leves é benéfico, em combinação com outros medicamentos para os sintomas, na opinião de um clínico geral. Depois, atenção para garantir nutrição e hidratação adequadas, especialmente em indivíduos mais velhos. Eles também devem ser incentivados a se movimentar, mesmo em casa, para evitar atrofia muscular.

Leia também -> Sulfato | Recall de produto urgente | Venda proibida

Para pacientes de alto risco para os quais a Covid poderia assumir o controle, o tratamento com anticorpos monoclonais, por prescrição e em estruturas apropriadas, é recomendado. Os corticosteróides são recomendados apenas para pessoas gravemente enfermas que precisam de oxigenação assistida.

Para ficar por dentro das novidades, receitas e muito mais, continue nos seguindo em nossos perfis O site de rede social Facebook e Instagram . Se você quiser dar uma olhada em todos nós, Receitas de vídeo Você pode visitar nosso canal YouTube.

Outro medicamento que não deve ser usado é a hidroxicloroquina, que não tem benefício comprovado. Aerossol também é proibido, se você mora com uma pessoa positiva. Na verdade, essa ferramenta ajuda a espalhar o vírus. No caso de tratamentos pré-existentes para outras doenças, eles não devem ser modificados. Em seguida, evite o uso de benzodiazepínicos.