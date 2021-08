Medicina, a primeira biópsia de múltiplos tecidos foi realizada no Hospital Mirandola

É a primeira intervenção do género na história do Hospital Santa Maria Bianca de Mirandola. Nos últimos dias, a primeira amostra de tecido múltiplo de um paciente de 61 anos foi concluída com sucesso nas salas de cirurgia da instalação. Este é um processo muito complexo que requer a ativação de uma equipe altamente especializada de médicos e técnicos. Tudo foi realizado em um tempo curtíssimo, o que exigiu o máximo comprometimento dos profissionais de saúde da área: Diretor da Unidade de Anestesia e Terapia Intensiva de Carpi e Mirandola, Alessandro Bengatti; a responsável pelo contato com a empresa para aquisições, Barbara Ferrari; enfermeira Julio da Como; a Coordenadora de Enfermagem das Unidades Operacionais, Adriana Cestari; Marco Bigliardi, enfermeiro-chefe do pronto-socorro de Mirandola, além do grupo de médicos e enfermeiras do pronto-socorro.

Uma vez informada a família afetada da decisão do luto, a equipe verifica a idoneidade do doador e os planos de intervenção, além de cuidar da montagem da sala cirúrgica e do preparo dos instrumentos cirúrgicos necessários para a retirada do tecido. O sucesso da remoção de tecidos é garantido pela experiência de profissionais que ao longo dos anos construíram vias de captação e doação, em colaboração com a coordenadora local Enrica Picci, para implementar o potencial de doação dos hospitais da empresa. Os tecidos coletados, de acordo com as normas internacionais, são armazenados e processados ​​em bancos de tecidos em nossa área e ao final dos procedimentos de ajuste e segurança serão destinados ao transplante.

“A sensibilidade e a generosidade dos familiares fazem com que esse luto inesperado e repentino abra esperanças para quem precisa de um transplante – afirma o diretor da Unidade de Anestesia e Terapia Intensiva do Carpi e Mirandola, Alessandro Bengatti -. Estamos orgulhosos desse resultado graças ao empenho das personalidades envolvidas. Poucas pessoas sabem O grande trabalho preparatório desta retirada; um trabalho realizado com muito cuidado para garantir a segurança e a rapidez. Abriu-se um novo caminho que servirá para incutir uma nova motivação e um espírito de pertença para os trabalhadores de saúde de Santa Maria Bianca. ”