Clínica universitária: a amarga reclamação de um paciente com câncer | Medicina e ciência

“Ele é É inaceitável que em um hospital distinto, como um hospital universitário, os pacientes tenham que esperar 9 horas pelo primeiro tratamento. É inadmissível que não haja pessoal suficiente para uma internação hospitalar digna, principalmente para quem, pela idade ou doença, necessita de cuidados continuados. Todos os que têm responsabilidades devem agir imediatamente para garantir o direito à saúde e o respeito aos cidadãos ”. Maria Grazia Calligaris De “Socialist Rights Reforms” coletou e publicou uma história de denúncia Marisa GedettiPaciente com câncer desde 2016, com recidivas e metástases, passou cinco dias na enfermaria de Monserato após ter sido internado no hospital bem no início da tarde desta sexta-feira, 30 de julho.

“Na sexta-feira, 30 de julho às 14h30 eu estava com um vestido confortável e fui com meu marido ao hospital para oncologistas – diz Gedetti -. Só estão os internos, sou examinado e imediatamente sugerido para entrar no hospital pelo pronto-socorro quarto onde por volta das 15h30. As emergências da COVID chegam o tempo todo e eu literalmente vejo as enfermeiras exaustos. Tenho muito pouca espera lá fora e, em seguida, coloco em uma maca confortável onde espero ser classificado. Na sala, incluindo eu, cerca de dez pessoas. Algumas horas se passam. Quando eles me chamam, eles me dão o código amarelo. Traz Meu marido tem água, algo para comer e essencial para a noite. As horas passam, mas me sinto com sorte. “

“primeiro cuidado – Gedti confirma – Eles me são dados por volta da meia-noite e por volta das 2h30, quando fui internado na gastroenterologia porque o departamento de oncologia está lotado.. No dia seguinte, os oncologistas chegam e prescrevem um ultrassom e um raio-X do abdômen, que revelam a presença de líquido ascítico. À tarde, vou ao serviço de oncologia, onde são drenados quase 5 litros. Em seguida, um gotejamento de protetor estomacal, cortisona, Lasix, laxantes, opióides contra a dor, heparina etc. Estou começando a melhorar e sou autossuficiente, mas tem pacientes que precisam de ajuda constante e com visitas suspensas por cobiça, o problema é sério. Para ter roupa de cama limpa, os familiares devem deixá-la na recepção onde o Observatório de Serviços Médicos os recolhe levando a sujeira, mas nem sempre é possível porque todos os profissionais de saúde são poucos e estão sempre ocupados ”.

“Seção – Destaques novamente no paciente com câncer – Ele explodiu e saiu do meu quarto duas vezes. No entanto, em ambos os quartos, o autoclismo não funciona. O controle remoto da cama também está pendurado. Na primeira vez, consigo reiniciar o cabo separado, mas na segunda não consigo dobrar. Fui auxiliado por uma enfermeira que conseguiu reconectar os cabos, correndo o risco de decapitação devido aos fios emaranhados. Mas o verdadeiro ponto sensível é a comida. Os primeiros pratos chegaram frios e não comestíveis. Entre os acompanhamentos consegui levar alguns pedaços de batata cozida, o resto estava cru. Segundos pratos frios e saborosos. Só o frango tinha um certo sabor de frango, a carne podia ser tolerável, mas tinha muito nervosismo. ”

“Tenho alta hospitalar após 5 dias. Não posso esquecer o sentimento de abnegação das enfermeiras e do OSS, e agradeço de coração aos médicos que mais uma vez demonstraram profissionalismo e humanidade. Mas acho que é imprescindível – e Marisa Gedetti conclui – Faça da enfermaria um verdadeiro hospital onde os funcionários possam trabalhar com tranquilidade e não correr de um local para outro sob risco de desabamento. Eu vi alguém se sentindo mal, mas o encontrei depois de algumas horas ainda de pé para cuidar dos doentes. Outros estão desesperados por não serem capazes de fazer mais. Este serviço de saúde não é amigável ao paciente. ”

Leia outras notícias no www.cagliaripad.it