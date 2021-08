Benedetta Rossi e o súbito problema de saúde | revelar tudo

Benedita Rossi e seu surpreendente problema de saúde: Aqui está o que aconteceu com o Food Blog, Details & Curiosity

Benedita Rossi, uma popular blogueira de comida amada pelo público por sua simplicidade e receitas para a família, um ingrediente ao qual Benedetta está profundamente associada. Tudo começou como uma brincadeira e virou um verdadeiro sucesso, pois hoje ela faz o que mais gosta, o que mostra que tem um grande coração. A mulher nasceu em 1972 No porto san giorgiona província de Fermo e começa a aprender alguns segredos culinários da avó e da mãe.

Para continuar os estudos, ela se estende aos dois principais pilares de sua vida na fazenda da família, mostrando que ama o que faz, mas acima de tudo que é uma mulher simples e decidida, e no ano 90 abriu sua própria fazenda graças à ajuda de seu marido Marco Gentilmente. Ele prefere não falar muito sobre sua fazenda, e decide passar parte de seu tempo gravando algumas receitas em vídeo, inventando outras; O sucesso foi surpreendente e por isso ele começou a colaborar com importantes marcas conhecidas.

Nas redes sociais, a página foi criada com o marido “Feito em casa com Benedetta” Foi muito bem, então depois de um tempo ocorre a virada: das redes sociais, você chega direto no canal 33 da Food Network Italia. Ele então publicou alguns livros de receitas de Mondadori, incluindo “Caseiro por Benedetta”, no ano seguinte.Caseiro por Benedetta 2“E em 2018”cozinha de casa“

A blogueira de culinária está romanticamente envolvida com o marido há mais de dez anos e eles renovaram seus votos na praia Havaí, na verdade, em uma postagem que Benedetta escreveu: “Ao pôr do sol, renovamos nossos votos de casamento … Estávamos tão animados quanto há 10 anos “.

Ele revelou a seus seguidores que sofre de sérios problemas de saúde.

Problema de saúde da benedita

Benedetta, que está muito presente nas redes sociais, revelou que tem um problema de saúde relacionado principalmente ao rosto: um verdadeiro pesadelo, liberar espinhas.

Ela acrescentou que esse problema é causado por comer mal e demais, e sempre ter uma boa maquiagem, mas disse a seus seguidores que voltará à forma normal, comerá muitos vegetais e reduzirá parcialmente os carboidratos.