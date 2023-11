Quantos minutos de movimento você realmente precisa todos os dias para manter seu corpo saudável: Não há nada a temer, pelo contrário

Se você quer se manter saudável e forte, o segredo é o movimento diário. Veja quanto você precisa por dia

Para uma vida longa, saudável e forte, é necessário saber quais hábitos precisam ser fortalecidos, porque são saudáveis ​​e preventivos, e quais podem causar consequências prejudiciais a longo prazo. Em primeiro lugar, é importante alimentar-se bem, privilegiando alimentos minimamente processados ​​e matérias-primas simples como frutas, verduras, grãos integrais e leguminosas em detrimento de carnes brancas e vermelhas, pratos prontos ou embutidos. Depois, há a questão do movimento: Aqui está o que fazerdiariamente.

Se pensarmos em nossos ancestrais, entendemos imediatamente que não fomos criados para ficar oito horas sentados em frente a um computador, mas fomos projetados para nos mover, correr e realizar gestos e movimentos usando nosso corpo. Porém, a modernidade nos leva a sermos cada vez mais sedentários e essa é nossa responsabilidade Interrompa esse estilo de vida sedentário com movimentoSaudável e equilibrado: Aqui estão quantos minutos você precisa todos os dias para se sentir bem.

Mexa-se e você ficará bem: esta é a quantidade de tempo que você gasta em um dia

De acordo com um estudo publicado no British Journal of Sports Medicine. 20 minutos por dia são suficientes Para combater o risco de morte normalmente associado ao sedentarismo. Mas o que queremos dizer com atividade física durante 20 minutos por dia? Obviamente não estamos falando de esportes radicais, pois basta fazer o mínimo que o coração permitir Aumento da frequência cardíaca: Caminhada rápida, corrida, subida rápida de escadas ou mesmo natação são atividades ideais nesse sentido.

Um estudo queria testar como a atividade física poderia mudar A relação entre tempo sentado e morte Acima de tudo, a quantidade de atividade física envolvida. Foram analisados ​​os hábitos de 12 mil pessoas: 2.943 passavam menos de 10,5 horas sentadas diariamente; 6042 Mais de 10,5 horas sentado por dia. Durante um período não inferior a 5 anos, os cientistas registaram 805 mortes: 357 pertencentes ao primeiro grupo e 448 ao segundo grupo.

Na verdade, sentar-se menos parece reduzir o risco de morte: “Pequenas quantidades de atividade física Moderados a fortes, podem ser uma estratégia eficaz para reduzir o risco de morte causado pelo sedentarismo“, determinaram os cientistas. Por isso, no dia a dia, prefira as escadas ao elevador e permita-se pequenas viagens a pé em vez de carro ou transporte público. Pode ser salvo a longo prazo: ver é crer!